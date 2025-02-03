Пн, 3.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Водитель был весь в крови. Пришлось орать, чтобы люди вышли из автобуса»: житель Ивангорода первым пришел на помощь пассажирам автобуса Lux Express

Copy
Водительское место в автобусе Lux Express после ДТП 2 февраля 2025 года недалеко от Кингисеппа.
Водительское место в автобусе Lux Express после ДТП 2 февраля 2025 года недалеко от Кингисеппа. Фото: Управление МЧС по Ленобласти

Rus.Postimees связался с жителем Ивангорода, который первым оказался на месте страшной аварии с автобусом Lux Express и оказал помощь пострадавшим. В салоне оказались граждане Эстонии, Германии, Польши, Молдовы и России.

Сураж Аширов - житель Ивангорода, разнорабочий, который родился и вырос в этом городе на левом берегу Наровы. 2 февраля он стал случайным очевидцем аварии, в которой погибли несколько пассажиров автобуса компании Lux Express. Мы с ним поговорили.

Сураж Аширов - житель Ивангорода, разнорабочий, который родился и вырос в этом городе на левом берегу Наровы. 2 февраля 2025 года он стал случайным очевидцем аварии, в которой погибли несколько пассажиров автобуса компании Lux Express. Rus.Postimees с ним поговорил.
Сураж Аширов - житель Ивангорода, разнорабочий, который родился и вырос в этом городе на левом берегу Наровы. 2 февраля 2025 года он стал случайным очевидцем аварии, в которой погибли несколько пассажиров автобуса компании Lux Express. Rus.Postimees с ним поговорил. Фото: из личного архива Суража Аширова
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх