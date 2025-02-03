Rus.Postimees связался с жителем Ивангорода, который первым оказался на месте страшной аварии с автобусом Lux Express и оказал помощь пострадавшим. В салоне оказались граждане Эстонии, Германии, Польши, Молдовы и России.
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«Водитель был весь в крови. Пришлось орать, чтобы люди вышли из автобуса»: житель Ивангорода первым пришел на помощь пассажирам автобуса Lux Express
Сураж Аширов - житель Ивангорода, разнорабочий, который родился и вырос в этом городе на левом берегу Наровы. 2 февраля он стал случайным очевидцем аварии, в которой погибли несколько пассажиров автобуса компании Lux Express. Мы с ним поговорили.