В феврале сильных морозов не будет

Начало февраля теплее обычного, но все равно создается впечатление мягкой зимней погоды. Расширяющаяся через Балтику более мягкая воздушная масса обходит ложбину области низкого давления, несет мокрый снег и дождь в Западную Эстонию и повышение температуры воздуха выше нуля градусов. Однако усиление области высокого давления в России не позволяет дождям достичь восточных округов.

Начиная с 6 февраля над Балтикой расширится гребень области высокого давления, сохранится погода без осадков, а с севера будет перемещаться более холодная воздушная масса, что принесет похолодание. В конце первой декады ночные минимумы составят примерно 10 градусов мороза, а по регионам и даже и ниже, останутся ниже нуля и дневные температуры.

После 10 февраля сохранится преобладание высокого давления, что не позволит плотным дождевым облакам достичь Эстонии. Однако области низкого давления, перемещающиеся через северные широты, принесут более теплый воздух, и погода в Эстонии также смягчится. Ночью температуры не опустятся ниже -10 градусов, а днем будут около нуля.

В середине месяца из северных широт вернутся холода, возможны и снегопады.

По предварительным данным, последняя декада месяца будет переменчивой и более мягкой, в конце месяца возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Точнее погоду на вторую половину месяца можно будет определить около 15 февраля.

Средняя температура воздуха за месяц в целом будет в пределах нормы и составит от -4,7 до -0,3 градуса, местами несколько выше, особенно в Западной Эстонии, которая находится в сфере влияния атмосферы свободного ото льда Балтийского моря.

Осадков будет меньше нормы, составляющей 38–61 мм. Это связано с тем, что большую часть месяца Эстония будет находиться под влиянием областей высокого давления.