СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ «Дьявольское» эстонское государство над душами православных монахинь

Напомним: в прошлом году Рийгикогу принял заявление, в котором Московский патриархат признан организацией, поддерживающей военной агрессию. Ее лидеры являются открытыми апологетами Кремля. Патриарх считает страны Балтии частью «Русского мира» и не скрывает, что является сторонником войны. Смеющие открыто воспротивиться вершащей зло власти священники в России рискуют потерять все.

Неужели и впрямь невозможно уйти из-под крыла Москвы?

Далее в заявлении утверждается, что смена юрисдикции, безусловно, будет означать переход под власть Константинопольского патриархата. Известно, что Москва считает Константинополь, старейшую православную церковь мира, своим соперником и не особо хочет с ней общаться. Москва считает себя третьим Римом, добавляя, что первые два погибли, а четвертому не бывать.

Глава Апостольской православной церкви Эстонии митрополит Стефанус, знаток православного канона, ранее заявил: «Есть церковный канон, в котором сказано, что если глава Церкви - патриарх - отступил от истинной веры, то другие архиереи и духовенство имеют право произвольно разрывать церковное общение без соответствующего и без синодального решения». Это было подтверждено и другими богословами. Вот вам и невозможность уйти от Москвы. При этом совсем не обязательно примыкать к Константинополю, есть и вариант автономии.

Далее Филарета пишет в обращении: «Инициаторы законопроекта заставляют нас совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем».