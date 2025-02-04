На рассмотрении в Рийгикогу находится законопроект, который положит конец влиянию в Эстонии Московского патриархата, живущего в симбиозе с Кремлем, и при этом обеспечит свободу вероисповедания. Однако настоятельница Пюхтицкого монастыря выпустила обращение, в котором эстонское государство по сути сравнивается с похитителем души, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ «Дьявольское» эстонское государство над душами православных монахинь
Скажем сразу: в светской Эстонии должны уважаться все религии и право их представителей чтить своего Бога. Это никто и не оспаривает. Проблемы начинаются там, где формализованная религиозная организация, имеющая реальное влияние на людей, вступает в противоречие с основами государства.
В своем понедельничном обращении настоятельница Филарета Калачева предупреждает членов Рийгикогу: если вы проголосуете за законопроект, обязывающий прекратить отношения с центром церковной власти в Москве, то действующий уже более века женский монастырь может закрыться, и монахини, служащие Богу, окажутся в бедственном положении.
Текст интересный, довольно сентиментальный, но в то же время в нем используются хитрости.
«Без сомнений вы прекрасно понимаете - утверждая поправки к Закону, вы ставите монастырь вне Закона, давая на выбор только два варианта: либо смена юрисдикции, либо принудительная ликвидация - вы прекрасно понимаете, что своими действиями вы фактически закрываете монастырь». Также добавляется: «И наши неоднократные объяснения, что монастырь не может самочинно инициировать и отказаться от юрисдикции, остались неуслышанными».
Утверждение, что смена юрисдикции равносильна ликвидации... Ранее Филарета объясняла, что монастырь имеет кровную связь с московской матерью-церковью. Это понятное и искреннее заявление. Церковная традиция, русский язык и культура, происхождение - эти вещи по-прежнему ставятся на один уровень со служением Богу, ведь монахиня и священник - тоже люди, принадлежащие к определенной культуре. Но по разным причинам это прямо не озвучивается.
Напомним: в прошлом году Рийгикогу принял заявление, в котором Московский патриархат признан организацией, поддерживающей военной агрессию. Ее лидеры являются открытыми апологетами Кремля. Патриарх считает страны Балтии частью «Русского мира» и не скрывает, что является сторонником войны. Смеющие открыто воспротивиться вершащей зло власти священники в России рискуют потерять все.
Неужели и впрямь невозможно уйти из-под крыла Москвы?
Далее в заявлении утверждается, что смена юрисдикции, безусловно, будет означать переход под власть Константинопольского патриархата. Известно, что Москва считает Константинополь, старейшую православную церковь мира, своим соперником и не особо хочет с ней общаться. Москва считает себя третьим Римом, добавляя, что первые два погибли, а четвертому не бывать.
Глава Апостольской православной церкви Эстонии митрополит Стефанус, знаток православного канона, ранее заявил: «Есть церковный канон, в котором сказано, что если глава Церкви - патриарх - отступил от истинной веры, то другие архиереи и духовенство имеют право произвольно разрывать церковное общение без соответствующего и без синодального решения». Это было подтверждено и другими богословами. Вот вам и невозможность уйти от Москвы. При этом совсем не обязательно примыкать к Константинополю, есть и вариант автономии.
Далее Филарета пишет в обращении: «Инициаторы законопроекта заставляют нас совершить каноническое преступление, мотивируя это тем, что они якобы стараются оградить монастырь от проблем».
Здесь чувствуется рука PR-специалиста. В законопроекте говорится, что все уставные и иные связи с Московским патриархатом должны быть прекращены к определенному сроку. Это не касается имущества монастыря, свободы вероисповедания, деятельности, экономического хозяйства как таковых. Короче говоря, заколачивать окна и двери монастыря нет ни у кого и в мыслях.
Что говорит действующий устав Пюхтицы? Он начинается так: «/---/ это религиозное объединение под духовным руководством Патриарха Московского и всея Руси /---/».
В рамках своих полномочий патриарх: утверждает гражданский устав монастыря, а также изменения и дополнения в него; назначает и освобождает от должности настоятеля монастыря; контролирует религиозную, общественную и духовную деятельность монастыря, а также деятельность в области религиозного образования и религиозного обучения; при необходимости контролирует финансово-хозяйственную деятельность монастыря и многое другое.
Как нетрудно заметить, контроль Патриарха Московского над Пюхтицким монастырем практически полный.
Вне политики?
В своем обращении Филарета также пишет: «Мы ушли из мира, мы далеки от политических проблем, живем вне политики, служа Богу молитвой и трудом, - а нас буквально втягивают в политику и обвиняют в нежелании вести диалог».
Если выпускаются обращения и активно защищается связь с Москвой, то - по крайней мере - руководство монастыря и ЭПЦ МП не отчуждают себя от политики. Также наняты специалисты по связям с общественностью и юристы, проходила встреча с политиком Яной Тоом. Местными церковными делами управляют из Москвы, где действует высланный из Эстонии митрополит Евгений. В России церковь - государственное учреждение, поэтому оно полностью политическое. Еще с советских времен существуют бесчисленные связи между церковью и спецслужбами.
Стыдно об этом вспоминать, но фраза «политика меня не интересует» стала крылатой среди тех россиян, которые не принимают на себя никакой ответственности за действия своей страны в войне.
А разве в Библии не сказано следующее: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евангелие от Матфея, 22:21).
Это означает, что должно различать светское и божье, и подчиняться законам страны, в которой вам выпало жить, если только это не ужасная диктатура.
А кроме того, они сравнивают себя с Иовом, который много страдал: «На это Господь дал власть диаволу делать с Иовом все, что хочет, с одним условием - не касаться его души. Душа принадлежит только Богу. Задумайтесь над этим…».
Я не знаю, как это понимать в данном контексте. Выходит, душа - это послушание Московскому патриарху, как гласит сегодняшний устав? «Диавол» - это государство Эстония? Или эстонское государство - это похититель души? Эстония пытается защитить себя от влияния и оружия жестокой и аморальной империи зла, обеспечивая при этом свободу вероисповедания и другие ценности свободного общества. Это усилие, к сожалению, не рассматривается как нечто правильное и естественное.
Грустно осознавать, что это экзистенциальное беспокойство народа Эстонии их не касается. Какого рода сочувствия просить у эстонской общественности, если сами его не проявляете? Возможно, монастырь сможет пережить любые исторические невзгоды, но для гражданина Эстонии также дороги его страна, язык, культура, семья, дом, традиции. На примере Украины мы видим, как они стираются с лица земли. Связи действующих в Эстонии организаций с российским государством рассматриваются именно в этом контексте.
Мне лично жаль Филарету. Она находится между двух огней. Но Бог дал человеку способность распознавать добро и зло, а также свободную волю. Правильное использование этого дара является обязанностью каждого, церковный он человек или нет. Бог живет в человеке, а не в Московском Патриархате. Каждый из нас несет свой крест. Можно только надеяться, что для некоторых он не окажется слишком тяжелым.