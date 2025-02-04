Текст 15 Канона Константинопольского церковного собора 861 года (перевод с греческого)

«То, что установлено для пресвитеров, епископов и митрополитов, в ещё большей степени применимо к патриархам. Таким образом, если пресвитер, епископ или митрополит осмелится выйти из общения со своим патриархом и перестанет поминать его имя на богослужении, как это предписано и регламентировано, и создаст раскол до окончательного осуждения патриарха на соборе, то святой собор признает его полностью отлучённым от священного сана. Это касается тех, кто, обвиняя своих предстоятелей в преступлениях, создает расколы и разрушает единство церкви.

Однако те, кто отстраняются от общения с предстоятелем, который публично проповедует еретическое учение, осуждённое святыми соборами и отцами, не подлежат каноническому наказанию за то, что разорвали общение до соборного решения.

Напротив, они заслуживают уважения как правоверные, так как они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей. Они не разрушили церковного единства, а напротив, пытались защитить церковь от разделения и раскола».