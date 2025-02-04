Игуменья Пюхтицкого монастыря Филарета обратилась с открытым письмом к правительству и общественности, в котором раскритиковала законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах. Она заявила, что принятие закона в таком виде может привести к закрытию монастыря. Специалисты по православию считают, что игуменья вводит общественность в заблуждение и игнорирует ересь, которую содержат идеи патриарха Кирилла.
Теолог – настоятельнице Пюхтицы: отречение от Москвы, которая отошла от канона православной веры, в ваших силах (2)
Филарета в своем письме утверждает, что монастырь не может самостоятельно отказаться от подчинения патриарху. При этом представители Эстонии не могут вести переговоры с патриархом Кириллом, поскольку Московский патриархат признан организацией, поддерживающей агрессию.
Письмо предстоятельницы Пюхтицкого Успенского женского ставропигиального монастыря (далее - монастырь) игуменьи Филареты комментирует для Rus.Postimees доктор философии (PhD) теолог и историк церкви Прийт Рохтметс.
По его мнению, законопроект предоставляет монастырю возможность сменить каноническую юрисдикцию без обращения к патриарху Московского и всея Руси Кириллу. Православная церковь Эстонии (Eesti Apostlik-Õigeusu kirik) готова принять монастырь, и его закрытие не планируется.
Теолог объяснил, что на самом деле есть церковно-правовые механизмы для мирного разрешения ситуации: согласно каноническим толкованиям православных авторитетов, и монастырь, Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) целиком имеют право выйти из подчинения Московскому патриархату. Игуменья Филарета могла бы учесть такую возможность, если бы восприняла аргументы государства всерьёз.
Идеология «Русского мира» является примером националистической доктрины этнофилетизма, которая противоречит канонам православной церкви. На церковном соборе 1872 года она была признана ересью.
Теолог Прийт Рохтметс
Представитель ЭПЦ МП протоиерей Игорь Прекуп уже пытался интерпретировать канон иначе, чем это делалось в традиционной практике. В данном случае в качестве руководства должен применяться 15-й канон Константинопольского церковного собора 861 года.
Особенно важна его завершающая часть, - говорит Рохтметс: «Те, кто отстраняются от общения с предстоятелем, который публично проповедует еретическое учение, осуждённое святыми соборами и отцами, не подлежат каноническому наказанию за то, что разорвали общение».
Текст 15 Канона Константинопольского церковного собора 861 года (перевод с греческого)
«То, что установлено для пресвитеров, епископов и митрополитов, в ещё большей степени применимо к патриархам. Таким образом, если пресвитер, епископ или митрополит осмелится выйти из общения со своим патриархом и перестанет поминать его имя на богослужении, как это предписано и регламентировано, и создаст раскол до окончательного осуждения патриарха на соборе, то святой собор признает его полностью отлучённым от священного сана. Это касается тех, кто, обвиняя своих предстоятелей в преступлениях, создает расколы и разрушает единство церкви.
Однако те, кто отстраняются от общения с предстоятелем, который публично проповедует еретическое учение, осуждённое святыми соборами и отцами, не подлежат каноническому наказанию за то, что разорвали общение до соборного решения.
Напротив, они заслуживают уважения как правоверные, так как они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей. Они не разрушили церковного единства, а напротив, пытались защитить церковь от разделения и раскола».
Согласно интерпретации святого Никодима Святогорца (1749–1809), первая часть канона касается моральных вопросов (например, обвинений в коррупции), тогда как вторая часть относится к случаям ереси, когда верховный пастырь открыто проповедует ложное учение.
Ранее Rus.Postimees уже публиковал мнения других авторитетных теологов, которые тоже считают, что патриарх Кирилл проповедует еретическое учение и выйти из его подчинения будет канонически правильно и оправдано.
Кирилл Говорун, который был проректором Общецерковной аспирантуры и докторантуры, а также заместителем председателя Учебного комитета РПЦ. Говорун считает, что позиция Пюхтицкого монастыря строится на ошибочных аргументах.
«Юрисдикционный статус монашеской общины не связан с духовным устройством или обетами, которые ее члены дают - это два совершенно разных измерения»
Архимандрит Кирилл Говорун
По словам Прийта Рохтметса, в таких случаях общение с ним может быть прервано даже до официального соборного решения: «Этот механизм служит защитой церкви, поскольку епископы ответственны за сохранение церковного порядка».
Архимандрит Кирилл Говорун подчеркнул, если утверждения монастыря принять как верное, то можно прийти к неправославному утверждению, что само спасение или духовное совершенство зависят от юрисдикции.
«Эта идея никак не согласуется с православным учением или духовными традициями монашества», - пояснил идею архимандрит. Он говорит, что в истории монашества очень часто сами общины инициировали вопросы о своей юрисдикции, они неоднократно обличали епископов и даже патриархов, отклонявшихся от норм православия.
В данном случае как митрополит Православной церкви Эстонии Стефан, так и Вселенский патриарх Константинополя Варфоломей, а также тысячи православных богословов и священнослужителей, пришли к выводу, что патриарх Кирилл проповедует идеологию «Русского мира». Прийт Рохтметс подчеркнул, что идеи «Русского мира» - это проявлением так называемого «этнофилетизма», который противоречит канонам православной церкви. «На церковном соборе 1872 года он был признана ересью», - сказал Рохтметс.
Рохтметс объяснил также, почему в таком случае патриарх Константинопольский Варфоломей продолжает поминать патриарха Кирилла во время литургии. «Кто присутствовал на богослужениях Православной церкви Эстонии (EAÕК), знают, что во время литургии за Кирилла возносят лишь молитву «Господи, помилуй». Это выражение призывает его к покаянию и служит сигналом того, что ситуация в Русской православной церкви крайне тяжёлая», - говорит теолог.
Также он отметил историческую неточность, упущенную в письме игуменьи Филареты. Она игнорирует тот факт, что с 1923 по 1940 годы в Эстонии была зарегистрирована только одна православная церковь - Православная церковь Эстонии, которая не входила в состав РПЦ.
По словам Рохтметса Пюхтицкий монастырь в это время продолжал свою деятельность в составе этой единственной церкви, в то время как в Советском Союзе монастыри были закрыты. Во время советской оккупации деятельность Православной церкви Эстонии была незаконно прекращена, а на её месте была создана епархия РПЦ.
Состояние, в котором находится монастырь, вызвано пребыванием Эстонии в составе Российской империи и СССР
Профессор Киевской православной богословской академии Митрополит Белоцерковский Евстратий говорит о позиции Филареты: «В истории можно найти немало примеров того, как монашеские общины, недовольные политическими изменениями, меняли место пребывания.
Так, преподобный Антоний Печерский из-за конфликта с князем ушел из Киева и поселился в Чернигове. Монахи монастыря на Валааме, когда эти земли оказались под оккупацией СССР, переехали в Финляндию, где продолжили жить своей монашеской общиной.
«Игуменья Филарета в своем обращении упомянула, что в 1990-е годы монастырь передал своё имущество государству, но умолчала, что это имущество и должно было принадлежать именно Православной церкви Эстонии как единственной правопреемнице православной церкви первой Эстонской республики», - сказал Прийт Рохтметс.
По его мнению, у церкви и сейчас есть право требовать его возвращения. Тем не менее в 1990-е годы ни Эстонская республика, ни ПЦЭ не инициировали изменения правового статуса монастыря, что можно считать шагом навстречу со стороны государства и церкви.