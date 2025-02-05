Ни одна автобусная компания, которая продолжает возить пассажиров в Россию, не признает причастность своих водителей к попыткам контрабанды запрещенных товаров. Журналист Rus.Postimees искал водителя, который по сообщению Налогово-таможенного департамента пытался обойти санкции ЕС, а вместо этого узнал, ждать ли роста цен на билеты из-за стопроцентного таможенного контроля.

Налогово-таможенный департамент (MTA) в конце января сообщил Rus.Postimees, что был выявлен водитель рейсового автобуса, который во время поездки из Эстонии в Россию пытался вывезти подсанкционные товары.

«В прошлом году мы обнаружили запрещенные товары в рейсовом автобусе, отправлявшемся из Эстонии, причем нарушителем был водитель автобуса. Санкционные товары, вывозу которых мы воспрепятствовали, включали электронные устройства и запасные части для транспортных средств», - рассказал Postimees начальник таможенного управления Налогово-таможенного департамента Тоомас Хуйк.