ВАДИМ ШТЕПА Путин мечтает о «новой Ялте», Кая Каллас настаивает на «новом Нюрнберге»

«Новая Ялта» или Евросоюз?

Исторический парадокс состоит в том, что сегодня волею судеб главным оппонентом проекта «новой Ялты» - как раздела планеты на «сферы влияния» империй - оказалась представительница Эстонии Кая Каллас, отвечающая за внешнюю политику Евросоюза. Она вместо «новой Ялты» настаивает на «новом Нюрнберге» - проведении глобального трибунала над Путиным за его агрессивные преступления.

Но хватит ли у Евросоюза политических сил на то, чтобы сорвать сделку Трампа и Путина? ЕС по числу населения превосходит США, но экономически по ВВП отстает. И главное - без участия США сегодня не может себя защитить. Трамп требует, чтобы все европейские члены НАТО тратили на оборону не менее 5% своего ВВП, но сами США тратят всего 3,38%, выше показатели только у Польши (4,13%) и Эстонии (3,43%). У неоимперской России эта цифра превышает 7%.

Так что администрация Трампа вряд ли будет сражаться за возвращение Украины в границы 1991 года. Вообще, по игнорированию международного права и имперским амбициям его мировоззрение мало отличается от путинского - все уже услышали территориальные претензии на Гренландию и даже на Канаду. Но такие крупные войны, как уже трехлетняя российско-украинская, если сопоставлять с подобными событиями в мировой истории, действительно никогда не заканчиваются простым возвращением к довоенному статус-кво.