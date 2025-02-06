В начале новой недели в Эстонии ожидаются 13-градусные морозы

Как передала пресс-служба метеоцентра, в ночь на субботу сохранится ясная погода, к утру облачность уплотнится. Однако осадков не ожидается. Ветер восточных направлений, 1-6, на островах юго-восточный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -9 градусов, на северо-востоке Эстонии до -11 градусов, на островах от 0 до -3 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха днем от 0 до -3 градусов.

В ночь на воскресенье на материковой части Эстонии небо прояснится, на островах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 6-12 градусов мороза, на островах -1...-5 градусов. Днем в восточной Эстонии ясно и без осадков, в западной Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный - южный, вечером переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха днем от 0 до -5 градусов.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями в Западной Эстонии, ясное небо в Восточной Эстонии, но к утру облачность уплотнится. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, после полуночи северных направлений, 1-6 м/с. В Западной Эстонии -2...-8 градусов, в Центральной и Восточной Эстонии - -8...-13 градусов. Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 2-8 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов в Западной Эстонии, от -1 до -5 градусов Цельсия в Восточной Эстонии.