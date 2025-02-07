Союз торговцев об изменении Закона о языке: штраф в размере 10 000 евро – непосильная сумма для малых предприятий

За последние годы в Эстонии увеличилось количество иностранных жителей, в связи с чем Министерство образования и науки предлагает внести изменения в Закон о языке: к примеру, повысить штрафы в отношении работодателей, чьи сотрудники не выполняют соответствующие предписания. Поскольку законопроект еще не представлен правительству, его содержание может измениться.