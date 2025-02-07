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Союз торговцев об изменении Закона о языке: штраф в размере 10 000 евро – непосильная сумма для малых предприятий

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Учебники. Иллюстративное фото
Учебники. Иллюстративное фото Фото: Morakod1977/Shutterstock

​Законопроект о внесении изменений в Закон о языке все еще находится на стадии согласования между министерствами. В целом изменения поддерживаются, однако многих беспокоит значительное повышение штрафов и завышенные языковые требования к сотрудникам сферы обслуживания. 

За последние годы в Эстонии увеличилось количество иностранных жителей, в связи с чем Министерство образования и науки предлагает внести изменения в Закон о языке: к примеру, повысить штрафы в отношении работодателей, чьи сотрудники не выполняют соответствующие предписания. Поскольку законопроект еще не представлен правительству, его содержание может измениться. 

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