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Видео и блог Кылварт: мы справимся с сложившейся ситуацией и одержим победу на выборах осенью

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В пятницу Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, признавшего Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и бизнесмена Хиллара Тедера виновными в торговле влиянием.

На состоявшейся в 14:00 пресс-конференции руководство партии рассказало о своих дельнейших планах.

На пресс-конференции, посвященной решению Госсуда по делу Porto Franco, выступили председатель Центристской партии Михаил Кылварт, вице-председатель Лаури Лаатс и генеральный секретарь Аннели Отть.

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