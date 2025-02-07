В пятницу Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, признавшего Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и бизнесмена Хиллара Тедера виновными в торговле влиянием.
Видео и блог ⟩ Кылварт: мы справимся со сложившейся ситуацией и одержим победу на выборах осенью (5)
На состоявшейся в 14:00 пресс-конференции руководство партии рассказало о своих дельнейших планах.
На пресс-конференции, посвященной решению Госсуда по делу Porto Franco, выступили председатель Центристской партии Михаил Кылварт, вице-председатель Лаури Лаатс и генеральный секретарь Аннели Отть.