«Ээсти 200»: результат Центристской партии на выборах в Таллинне был достигнут нечестным путем

«Результат Центристской партии на выборах в Таллинне достигнут нечестным путем. Это не первый случай, когда партия признается судом виновной в масштабной коррупции. Центристская партия систематически использует схему, при которой деньги налогоплательщиков, должности и государственные услуги служат интересам партии. Смены этого поведения после судебных решений так и не последовало», - заявила Каллас.

По мнению «Ээсти 200», необходимо прекратить практику, когда партии, осужденной за уголовное преступление, выплачивается государственная поддержка. «В свете сегодняшнего судебного решения следует лишить Центристскую партию, как осужденную за уголовное преступление, финансирования за счет налогоплательщиков. Если партия получила голоса избирателей благодаря криминальным действиям и нечестным методам, государство не должно вознаграждать такое поведение финансовой поддержкой», - подчеркнула Каллас.

«Власть в Таллинне под руководством Центристской партии была полна коррупционных скандалов. В столице Эстонии должна действовать нулевая толерантность к коррупции. Надеюсь, избиратели тоже поймут, что у осужденной Центристской партии нет места в городской управе», - отметил заместитель председателя «Ээсти 200» и вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.

«При нынешнем руководстве Таллинн наконец начал уверенно двигаться в сторону европейского и эстонского по духу города с качественным эстонским образованием. Этот курс необходимо продолжить и после выборов», - добавил Яшин.

Коррупционное преступление

В пятницу Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.

Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.