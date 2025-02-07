КОЛОНКА POSTIMEES Исчезает последний пережиток СССР

В эти выходные страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. Конечно, возникает вопрос, почему этот шаг делается только сейчас, спустя почти 34 года после восстановления независимости. Однако важно, что он все же совершается. Полномасштабная война в Украине ускорила множество процессов, которые ранее затягивались. Отключение от российской системы полностью соответствует внешнеполитическому курсу Эстонии, ведь наша страна активно призывала Европу к прекращению энергетической зависимости от России. Теперь мы сами подаем пример, завершив пребывание в этой системе.

Обычных людей, однако, не интересуют дипломатические игры. Их волнует лишь то, сохранится ли электроснабжение в момент отключения и после него. Несмотря на заверения ответственных лиц, что проблем не будет, спрос на генераторы вырос. В то же время паники не наблюдается. И на самом деле хорошо, когда у людей дома есть генератор, радио на батарейках и запас продовольствия и воды. Мы видели это еще во время пандемии, когда людям рекомендовали готовиться к полному локдауну: подобные предупреждения - не сюрприз для жителей Эстонии. В некоторых случаях подготовка уже себя оправдала - стоит вспомнить, как во время сильной метели в некоторых районах Сааремаа электричества не было до десяти дней. В этом контексте стоит поблагодарить местные самоуправления за предупреждения и рекомендации для жителей о необходимых мерах предосторожности.

Репортаж Postimees показал, что люди воспринимают происходящее спокойно. Возможно, причина в том, что война в Украине создала новую реальность. Возможно, дело в уравновешенном темпераменте эстонцев. Жизненный опыт подсказывает, что паника только усугубляет ситуацию. Новая реальность учит нас быть готовыми и при необходимости действовать самостоятельно, не перекладывая всю ответственность на государство.

Отключение от российской энергосистемы связано и с вопросами безопасности. Международные СМИ напоминают, что Россия использовала электросети других стран для создания хаоса, особенно в Украине. Высока и вероятность кибератак на Эстонию и другие страны Балтии.

Потому что Россия раздражена. Отключение стран Балтии от ее системы - это еще один гвоздь в крышку гроба советского наследия и шаг в сторону Европы. Владимир Путин назвал распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой XX века, а Европейский союз финансирует наше отключение от этого наследия. Так что остается держаться и отправить очередной пережиток СССР на свалку истории.