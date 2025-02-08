Для Светланы Бурцевой, которую обвиняют в госизмене, запросили шесть лет тюрьмы

В ходе прений сторон госпрокурор Энели Лауритс потребовала признать Бурцеву виновной и назначить ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Защитник обвиняемой, присяжный адвокат Свен Силлар ходатайствовал о вынесении оправдательного приговора.

«Решение будет вынесено 11 июня», - сообщила корреспонденту Rus.ERR пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Предъявление обвинения в госизмене активистке Koos

Ранее Rus.Postimees рассказывал, что об аресте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.

В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.

Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник, 6 августа, в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.

Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российских спецслужб.

«Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», - заявила госпрокурор Лауритс на судебном заседании 6 августа.

МИД России дважды прокомментировал дело Бурцевой, называя ее «журналисткой».

По действующему Пенитенциарному кодексу Эстонии, в случае признания доказанной вины по статье 235.1 обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Статья 235. 1 Отношения против Эстонской Республики: Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234.2, или 235 настоящего Кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.