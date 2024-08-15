Обвиняемая в госизмене Светлана Бурцева останется в тюрьме: суд не изменил ей меру пресечения

Накануне Харьюский уездный суд отклонил все три ходатайства, представленные 6 августа защитником обвиняемой, присяжным адвокатом Свеном Силларом.

«Решением от 14 августа Харьюский уездный суд оставил без изменения меру пресечения, примененную к обвиняемой Светлане Бурцевой. Суд отклонил ходатайство адвоката о возврате обвинительного заключения в прокуратуру», - сообщили Rus.ERR в пресс-службе Харьюского уездного суда.

По оценке суда, электронное наблюдение не может гарантировать, что обвиняемая не совершит новых преступлений, пока она находится на свободе. Также существует риск, что Бурцева станет уклоняться от уголовного преследования.

Предъявление обвинения в госизмене активистке Koos

В марте Rus.Postimees рассказывал, что об аресте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.

В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.

Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник, 6 августа, в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.

Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российских спецслужб.

«Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», - заявила госпрокурор Лауритс на судебном заседании 6 августа.

МИД России дважды прокомментировал дело Бурцевой, называя ее «журналисткой».

По действующему Пенитенциарному кодексу Эстонии, в случае признания доказанной вины по статье 235.1 обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

Статья 235. 1 Отношения против Эстонской Республики: Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234.2, или 235 настоящего Кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.