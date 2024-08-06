Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник 6 августа в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.

«Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, - заявил ERR госпрокурор Энели Лауритс. - По данным КаПо, собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля, а расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против государства».

Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российский спецслужб.

«Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», - добавила госпрокурор.