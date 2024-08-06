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Активистку Koos Бурцеву, которая работала на пропаганду РФ, обвинили в госизмене (1)

rus.postimees.ee
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Герб КаПо в офисе организации, Таллинн.
Герб КаПо в офисе организации, Таллинн. Фото: Postimees / Scanpix Baltics

Гражданка Эстонии Светлана Бурцева, которая с марта 2024 года находится под стражей, предстала перед судом. По данным обвинения женщина продолжала работать на российскую пропаганду после запрещения деятельности этих СМИ в ЕС, прошла обучение под кураторством сотрудника ФСБ и написала сценарий победы России в мировой гибридной войне.

Предварительное заседание по делу Светланы Бурцевой состоялось во вторник 6 августа в Харьюском уездном суде. Участники процесса договорились, что рассмотрение дела по существу начнется 1 ноября. Государственная прокуратура обвинила гражданку Эстонии в нарушении международных санкций и государственной измене.

«Даже после санкций против России, введенных Советом Европы, Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, - заявил ERR госпрокурор Энели Лауритс. - По данным КаПо, собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля, а расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против государства».

Гособвинение указало на то, что Бурцева не только работала на российскую пропаганду под псевдонимом вплоть до 2023 года, но так же прошла обучение в Севастополе в 2019-2021 годах под кураторством сотрудников российский спецслужб.

«Она прошла учебную программу по информационным и гибридным конфликтам, которую курировал и возглавлял глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ. Целью двухлетней магистерской программы является подготовка международных работников СМИ и аналитиков, которые могли бы оказаться на передовой борьбы России с гибридными угрозами», - добавила госпрокурор.

В прокуратуре не сомневаются, что Бурцева является автором книги «Гибридная война за мир», автором которой указан некий политолог Л.Б.Свет, где описан сценарий гибридной войны, которую Россия должна выиграть.

Страницы с оглавлением книги «Гибридная война за Мир. Где пройдет ее "Курская битва"». Гражданка Эстонии Светлана Бурцева обвиняется в том, что является автором этого труда, что рассматривается как доказательство вины на процессе, где женщину обвиняют в госизмене.
Страницы с оглавлением книги «Гибридная война за Мир. Где пройдет ее "Курская битва"». Гражданка Эстонии Светлана Бурцева обвиняется в том, что является автором этого труда, что рассматривается как доказательство вины на процессе, где женщину обвиняют в госизмене. Фото: российский книжный онлайн-магазин

«Содержание книги принижает Эстонскую Республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов», - утверждает Лауритс.

Представленные доказательства указывают на государственную измену через ненасильственные действия против независимости Эстонии, полагают в госпрокуратуре.

Попытка защиты подсудимой добиться замены ареста на электронное наблюдение, не была успешной. Прокурор Лауритс выступила против, указав на то, что Бурцева может скрыться в России. Сообщается, что после задержания минувшей весной, обвиняемая переписала свою таллиннскую квартиру на подругу. Рассмотрение ходатайств стороны защиты продолжится 14 августа.

Адвокаты женщины не стали общаться с журналистами, которые посетили заседание суда.

В марте Rus.Postimees рассказывал, что об арtсте Бурцевой стало известно только спустя месяц после ее задержания. C 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой, Айво Петерсон, тоже обвиняется в государственной измене.

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В 2016 году Бурцева была автором официального издания мэрии Таллинна Stolitsa.ee.

По действующему пенитенциарному кодексу Эстонии, в случае признания доказанной вины по статье 235.1 обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Статья 235. 1 Отношения против Эстонской Республики: Создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления, установленного статьями 231, 232, 233, 234, 234.2, или 235 настоящего Кодекса, наказываются тюремным заключением на срок до шести лет.

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