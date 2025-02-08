Признанная виновной в мошенничестве Керт Кинго надеется на оправдание в Госсуде

На этой неделе в Госсуд поступили кассационные жалобы, поданные защитниками Керт Кинго и адвоката Мартина Траата - второго фигуранта уголовного дела с участием политика, пишет Rus.ERR.

Напомним, что 6 января Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда о признании политика Керт Кинго и юриста Мартина Траата виновными в мошенничестве, уточнив юридическую квалификацию преступлений и подтвердив существенные обстоятельства дела.

Суд отменил решение уездного суда в части квалификации преступления. Окружной суд установил, что мошенничество и пособничество, инкриминируемые подсудимым, не были неоднократными, а в юридическом смысле представляли собой единое непрерывное деяние.

Во всем остальном решение уездного суда осталось без изменений, в том числе и в части наказания. Окружной суд согласился с тем, что условное наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, назначенное Керт Кинго, и условное наказание в виде шести месяцев лишения свободы, назначенное Мартину Траату, были обоснованы. В обоих случаях приговоры о лишении свободы не будут приведены в исполнение, если обвиняемые не совершат нового преступления в течение испытательного срока.

Окружной суд также согласился с оценкой уездного суда о том, что обыск в офисе адвокатского бюро был законным, а полученные по результатам обыска доказательства - допустимыми.

Суд также установил, что у следствия есть право толковать термины «работа члена Рийгикогу» и «расходы, связанные с работой члена Рийгикогу» в рамках Закона. В ходе судебного разбирательства было установлено, что расходы, заявленные Керт Кинго, не были связаны с ее работой в Рийгикогу, а касались судебных издержек третьих лиц по гражданскому делу, которое не имело отношения ни к защите репутации Керт Кинго, ни к ее обязанностям как члена Рийгикогу.

По мнению суда, и Кинго, и Траат понимали, что представленные судебные издержки не имеют отношения к работе Рийгикогу. Суд не усмотрел нарушения запрета, поскольку предыдущие дела и публичные заявления подтвердили, что предоставление ложной информации при заявлении расходов запрещено и наказуемо. Окружной суд также установил, что в случае с Керт Кинго ошибка не была неизбежной.

Окружной суд частично удовлетворил ходатайства защитников о возмещении расходов на апелляционное производство. Государство обязало Керт Кинго оплатить расходы на апелляционное производство в размере 1 360,30 евро, а Мартина Траата - в размере 735 евро.

Решение окружного суда можно было обжаловать в Госсуде в течение 30 дней.