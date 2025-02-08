Во-первых, работник и работодатель должны выполнять свои обязательства взаимно лояльно, не ущемляя прав друг друга, а также делая это в соответствии с практикой добросовестности и ведя себя вежливо.

Во-вторых, проверка шкафчиков или сумок сотрудников должна быть предусмотрена внутренними правилами трудового распорядка, поскольку такая проверка является обработкой персональных данных. При этом необходимо учитывать право работника на неприкосновенность частной жизни.

Например, содержимое шкафчика или сумки может указывать на личные привычки, проблемы со здоровьем, отношения или другие аспекты частной жизни. Такие меры могут затрагивать право на уважение человеческого достоинства.

Работодатель имеет право устанавливать правила поведения на рабочем месте, порядок использования своего имущества и рабочей среды. Однако тайный обыск личных вещей сотрудников запрещен - личные вещи нельзя осматривать без ведома их владельца.

При этом работодатель вправе проверять принадлежащие ему помещения, так как он несет ответственность за обеспечение соответствия рабочего места требованиям охраны труда.

Работодатель должен учитывать соразмерность выбранного метода проверки. Если цель, например, защита имущества, может быть достигнута способом, требующим меньшего вмешательства, то проверка шкафчиков или сумок сотрудников может считаться несоразмерной и недопустимой.

Европейский совет по защите данных в своих рекомендациях отметил, что обработка персональных данных в трудовых отношениях обычно недопустима даже с согласия работника. Такое согласие должно быть добровольным, однако в трудовых отношениях равенство сторон отсутствует. Работник находится в более слабой позиции по сравнению с работодателем, что ставит под сомнение добровольность такого согласия.

Если работодатель нарушает свои обязанности, например, не уважает право работника на частную жизнь или проводит проверки, ущемляющие его основные права, сотрудник может направить работодателю предупреждение. В нем следует описать нарушение, указать, какое поведение ожидается в будущем, и предоставить разумное время для устранения нарушения. В случае незаконной обработки персональных данных работник может обратиться в Инспекцию по защите данных.