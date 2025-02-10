Имеет ли работодатель право знать подробности о состоянии здоровья сотрудника? Отвечает Трудовая инспекция

Информация о вашем здоровье является конфиденциальной, и ваш работодатель не имеет права знать ваши диагнозы или состояние здоровья. Однако есть некоторые важные нюансы, которые стоит знать.

А именно: цель работодателя - обеспечить, чтобы состояние вашего здоровья позволяло вам безопасно работать. Если вы не можете работать на условиях, согласованных в трудовом договоре, обратитесь к своему семейному врачу или специалисту. Посетите врача по гигиене труда, который оценит, при каких условиях и в какой рабочей среде вы сможете продолжать выполнять свои трудовые обязанности.

В случае больничного: вашему работодателю не обязательно знать, какие проблемы со здоровьем мешают вам выйти на работу, но будет разумно сообщить ему об этом, если ваш больничный длится долгое время. Это помогает работодателю лучше планировать работу и при необходимости найти замену.

Сообщать работодателю о нетрудоспособности или нет - это решение работника. Однако если работник желает воспользоваться льготами, которые дает этот статус, то, конечно, работодатель должен быть поставлен в известность. При этом диагноз сообщать не нужно.