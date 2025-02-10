В бизнесе действует принцип, согласно которому, если важные активы, включая знания и людей, переходят из одной организации в другую, то вместе с ними переходят и обязательства этой организации. Поэтому в моральной оценке данного случая речь идет не только о ЦП, но и о тех партиях, в которые перешли бывшие руководители центристов. Люди избегают бизнесмена, который однажды обманул своих клиентов, даже если он работает под новым брендом. К политикам избиратели должны предъявлять еще более высокие требования, ведь именно через партии осуществляется управление нашим государством.

Оценку поведению этих лиц (тех, кто был в руководстве ЦП в момент совершения преступления - прим.ред.) должен в первую очередь давать избиратель. "Правые" в настоящее время не занимаются формированием коалиций. В будущем мы будем сотрудничать с теми, с кем сможем вести правую политику открыто, прозрачно и не отступая от своих ценностей», - сказала Лавли Перлинг, лидер Партии правых.

Лавли Перлинг, Партия правых. Фото: Madis Veltman

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