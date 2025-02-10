После обнародования итогов предстоящих осенью муниципальных выборов может встать вопрос: соглашаться на коалицию с Центристской партией, которая уже в третий раз была признана виновной в коррупционном преступлении, или нет.
Государственный суд в пятницу, 7 февраля, оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, бывший генсек партии Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Партии назначен штраф в размере одного миллиона евро.
Суд выявил, что Корб занимался незаконным обеспечением интересов Тедера в рамках строительства квартала Porto Franco рядом с Таллиннским портом в обмен на деньги для партии. Это происходило в 2020-2021 годах, когда мэром Таллинна был Михаил Кылварт.
Rus.Postimees опросил представителей других политических партий, рассматривают ли они возможность создания коалиции с центристами в Таллиннском горсобрании после муниципальных выборов этой осенью?
Евгений Осиновский, Социал-демократическая партия: решение суда имеет значение
«Повлияет ли это решение суда на перспективу Центристской партии войти в коалицию? Конечно, повлияет. Мы в Таллинне выступаем за честное и прозрачное управление и будем руководствоваться этим принципом при выборе партнеров после предстоящих выборов», - заявил мэр Таллинна.
Алексей Яшин, «Ээсти 200»: коалиция с центристами исключена
«С моей точки зрения, решение Государственного суда окончательно признать ЦП виновной по делу Porto Franco ясно показывает, каким образом Михаил Кылварт и ЦП управляли Таллинном. Не стоит забывать, что имя бывшего мэра Кылварта упоминалось в судебных документах по делу Porto Franco около 180 раз. Торговля влиянием, построение цепочек лояльности и продвижение собственных интересов выше интересов горожан - вот стиль работы Центристской партии.
В связи с этим я исключаю возможность формирования коалиции в Таллинне с ЦП под руководством Михаила Кылварта. Партии, имеющей уголовное наказание, нет места в управлении городом. Надеюсь, избиратели это тоже понимают», - сказал Алексей Яшин, вице-мэр Таллинна по вопросам образования. В воскресенье, 9 февраля, он был переизбран председателем Таллиннского отделения партии «Ээсти 200».
Лавли Перлинг, Партия правых: мы будем сотрудничать с теми, с кем сможем вести правую политику открыто
«"Правые" приветствуют это окончательное и справедливое решения дела. Политическая коррупция - один из самых опасных для общества видов коррупции, и наказания за нее должны быть строгими. Однако вопрос гораздо шире, чем просто ответственность ЦП как юридического лица. Политику делают люди, и к коррупции склонны конкретные политики, независимо от того, в какой партии они состоят.
Люди, которые в момент совершения преступлений находились в руководстве ЦП, сегодня работают в руководстве Социал-демократической партии и партии «Отечество» (имеются в виду Юри Ратас, «Отечество» и Яак Ааб, Социал-демократы -прим.ред.). Хотя юридическая ответственность была возложена исключительно на ЦП, из политики должны уйти все лица, входившие в ее руководство на момент совершения преступлений, независимо от их нынешней партийной принадлежности.
Если они этого не сделают, то в своем отношении к коррупции они поставят знак равенства между своей новой партией и Центристской. То есть перенесут соответствующие ценности, привычки и культуру на уровень управления государством.
В бизнесе действует принцип, согласно которому, если важные активы, включая знания и людей, переходят из одной организации в другую, то вместе с ними переходят и обязательства этой организации. Поэтому в моральной оценке данного случая речь идет не только о ЦП, но и о тех партиях, в которые перешли бывшие руководители центристов. Люди избегают бизнесмена, который однажды обманул своих клиентов, даже если он работает под новым брендом. К политикам избиратели должны предъявлять еще более высокие требования, ведь именно через партии осуществляется управление нашим государством.
Оценку поведению этих лиц (тех, кто был в руководстве ЦП в момент совершения преступления - прим.ред.) должен в первую очередь давать избиратель. "Правые" в настоящее время не занимаются формированием коалиций. В будущем мы будем сотрудничать с теми, с кем сможем вести правую политику открыто, прозрачно и не отступая от своих ценностей», - сказала Лавли Перлинг, лидер Партии правых.
Пяртель-Пеэтер Пере, Партия реформ: надеемся, что люди не поддадутся на этот сависааровский рассказ о мучениках
«Да, Государственный суд постановил, что Центристская партия виновна в коррупции.
Позиция Михаила Кылварта о том, что решение суда носит политический характер и направлено против них, ясно показывает, что ни Центристская партия, ни сам Кылварт не извлекли уроков из того, что происходило при нем и на его глазах. Нападки на Госсуд показывают, что Кылварт и ЦП не готовы брать на себя ответственность за управление Таллинном.
Окончательное решение примет избиратель, и мы надеемся, что люди не поддадутся на этот сависааровский рассказ о мучениках», - сказал вице-мэр Таллинна и председатель Таллиннского отделения Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере.
Рийна Сольман, партия Isamaa: мы не хотим возвращения прежнего стиля управления городом
«Недавнее решение суда наглядно показывает, почему была необходима произошедшая почти год назад смена власти в Таллинне. Почему нужны были последующие шаги по разрушению пищевой цепочки Центристской партии, где решения принимались не в интересах горожан, а в интересах партии. Доказанные в суде обстоятельства являются очевидной и серьезной проблемой для партии "Отечество", и мы не хотим возвращения прежнего стиля управления городом.
"Отечеству" в связи с местными выборами в Таллинне важно продолжать эстоноязычное и проэстонское развитие города, против чего как выступала, так и выступает Центристская партия. В настоящее время невозможно предсказать, каким будет будущий баланс сил в Таллиннском горсобрании и какой будет связанная с этим возможность создания коалиций. Сегодняшние опросы общественного мнения показывают, что рейтинги трех политических партий находятся около избирательного порога, что существенно влияет на математику формирования коалиции в совете из 79 членов», - сказала Рийна Сольман, председатель Таллиннского отделения партии «Отечества».
Март Каллас, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE): мы не исключаем сотрудничества
«Местные выборы состоятся только через восемь месяцев. Давайте посмотрим, как Центристская партия выйдет из этой ситуации.
EKRE никогда не исключала сотрудничества с какой-либо политической партией. С некоторыми политическими партиями это может быть немного сложнее, но все равно возможно.
В сегодняшнем Таллиннском городском собрании мы с Центристской партией представляем собой две оппозиционные партии, и мы сотрудничаем настолько, насколько считаем возможным и необходимым, чтобы указывать на ошибки в управлении городом. Возможности сотрудничества (с центристами - прим.ред.) покажут результаты муниципальных выборов. Как всегда, действующая коалиция – это та, где встречаются наиболее общие темы для развития Таллинна», - заявил Март Каллас, председатель фракции EKRE в Таллиннском горсобрании.