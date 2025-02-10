Лобовое столкновение Lux Express со снегоуборочной машиной: близкие сообщают о смерти жителя Эстонии

«С тяжелым сердцем хотим поделиться печальной новостью. Как многие уже знают, 2 февраля 2025 года в России произошла авария автобуса Lux Express. К сожалению, в числе пассажиров был наш дорогой друг, Леша Шарапанюк. Врачи делали все возможное, но 8 февраля 2025 года его не стало», - написала на своей странице в Facebook Елизавета Слесарева.

«Сейчас мы на постоянной связи с его родными, консулом и министерством, чтобы как можно скорее вернуть Алексея домой. Наша главная цель - достойно проводить Лешу в последний путь и оказать поддержку его родителям в этот непростой период», - добавила она.

По информации Министерства иностранных дел, гражданин Эстонии, который находился на лечении в больнице после автобусной аварии, скончался от полученных травм 8 февраля. МИД выражает соболезнования родственникам погибшего.

Напомним, что 2 февраля на территории РФ на 133-м километре трассы «Нарва» 38-летний водитель снегоуборочного КАМАЗа столкнулся со встречным автобусом Scania под управлением 49-летнего мужчины. В салоне находились 22 человека, в том числе трое жителей Эстонии.

По информации посольства Эстонии в Москве, в автобусе находились два гражданина Эстонии и один гражданин России, имеющий вид на жительство в нашей стране. Один их них был госпитализирован. Позже в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью одному гражданину нашей страны, попавшему в ДТП.