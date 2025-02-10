Данильсон-Ярг о плане соцдемов ограничить пожертвования: позиции Ляэнеметса меняются в зависимости от его интересов

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, заявил сегодня ERR, что социал-демократы хотят изменить Закон о партиях, чтобы ограничить пожертвования крупных спонсоров партий до 100 000 евро в год. «Мы должны поступить так, как это делают в ряде других европейских стран, например, в Финляндии, где один человек не может пожертвовать более определенной суммы за год», - сказал Ляэнеметс.