Бывший министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отчество») напомнила председателю Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметсу, что когда «Отечество» было в правительстве, обсуждались вопросы установления лимита на кампанийные расходы для партий и принудительного роспуска партий, осужденных в уголовном порядке, однако тогда социал-демократы отказались обсуждать эти предложения.
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Данильсон-Ярг о плане соцдемов ограничить пожертвования: позиции Ляэнеметса меняются в зависимости от его интересов
Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, заявил сегодня ERR, что социал-демократы хотят изменить Закон о партиях, чтобы ограничить пожертвования крупных спонсоров партий до 100 000 евро в год. «Мы должны поступить так, как это делают в ряде других европейских стран, например, в Финляндии, где один человек не может пожертвовать более определенной суммы за год», - сказал Ляэнеметс.