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Данильсон-Ярг о плане соцдемов ограничить пожертвования: позиции Ляэнеметса меняются в зависимости от его интересов

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Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отчество») напомнила председателю Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметсу, что когда «Отечество» было в правительстве, обсуждались вопросы установления лимита на кампанийные расходы для партий и принудительного роспуска партий, осужденных в уголовном порядке, однако тогда социал-демократы отказались обсуждать эти предложения.

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, заявил сегодня ERR, что социал-демократы хотят изменить Закон о партиях, чтобы ограничить пожертвования крупных спонсоров партий до 100 000 евро в год. «Мы должны поступить так, как это делают в ряде других европейских стран, например, в Финляндии, где один человек не может пожертвовать более определенной суммы за год», - сказал Ляэнеметс.

«Социал-демократы - политические оппортунисты, чьей целью является продвижение собственных избирательных результатов. Этот вопрос особенно актуален сейчас в контексте выборов в местные самоуправления, где соцдемы защищают право голоса для российских граждан и лиц без гражданства, что противоречит интересам безопасности Эстонии», - заявила Леа Данильсон-Ярг.

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