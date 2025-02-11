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Центристская партия может лишиться государственной поддержки, но Кылварт не видит такой угрозы

Перевод: Ева Ойжинская
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Михаил Кылварт считает, что изменение закона направлено на устранение политического конкурента.
Михаил Кылварт считает, что изменение закона направлено на устранение политического конкурента. Фото: Tairo Lutter

Партии правящей коалиции обсуждают возможность лишения государственной поддержки партий, осужденных в уголовном порядке. Однако председатель Центристской партии Михаил Кылварт не видит угрозы для своей партии.

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») отметила, что это уже третий случай, когда к уголовной ответственности привлекается не только отдельное лицо, но и партия. Она сослалась на решение Государственного суда, оставившего в силе обвинение Центристской партии в торговле влиянием. В соответствии с этим решением партии назначен штраф в размере одного миллиона евро, который она сможет частично выплатить благодаря государственной поддержке в размере 770 000 евро.

По словам министра, для решения проблемы было предложено приостановить государственное финансирование для партий, имеющих действующее уголовное наказание. «В настоящее время ситуация выглядит так: деньги налогоплательщиков используются для уплаты штрафа, после чего все продолжается без изменений», - пояснила Каллас.

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