Центристская партия может лишиться государственной поддержки, но Кылварт не видит такой угрозы

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») отметила, что это уже третий случай, когда к уголовной ответственности привлекается не только отдельное лицо, но и партия. Она сослалась на решение Государственного суда, оставившего в силе обвинение Центристской партии в торговле влиянием. В соответствии с этим решением партии назначен штраф в размере одного миллиона евро, который она сможет частично выплатить благодаря государственной поддержке в размере 770 000 евро.