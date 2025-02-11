Партии правящей коалиции обсуждают возможность лишения государственной поддержки партий, осужденных в уголовном порядке. Однако председатель Центристской партии Михаил Кылварт не видит угрозы для своей партии.
Для подписчиков
Центристская партия может лишиться государственной поддержки, но Кылварт не видит такой угрозы
Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») отметила, что это уже третий случай, когда к уголовной ответственности привлекается не только отдельное лицо, но и партия. Она сослалась на решение Государственного суда, оставившего в силе обвинение Центристской партии в торговле влиянием. В соответствии с этим решением партии назначен штраф в размере одного миллиона евро, который она сможет частично выплатить благодаря государственной поддержке в размере 770 000 евро.