Центристская партия хочет в рассрочку выплачивать миллионный штраф, назначенный ей судом в рамках уголовного дела, связанного с проектом недвижимости Porto Franco в центре Таллинна, сообщает Rus.ERR.
Центристы хотят в рассрочку выплачивать штраф в размере одного миллиона евро
«Естественно, мы обратимся за рассрочкой. Получим ли мы ее или нет - мы не знаем. Также есть возможность получить кредиты на оплату штрафа. И, безусловно, мы ориентируемся на поддержку людей и на собственные средства», - рассказал «Актуальной камере» председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
По состоянию на 31 декабря 2023 года обязательства партии превышали активы на 952 тысячи евро.
Напомним, что в пятницу Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.
14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.
Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.
Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.