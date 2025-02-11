Центристы хотят в рассрочку выплачивать штраф в размере одного миллиона евро

«Естественно, мы обратимся за рассрочкой. Получим ли мы ее или нет - мы не знаем. Также есть возможность получить кредиты на оплату штрафа. И, безусловно, мы ориентируемся на поддержку людей и на собственные средства», - рассказал «Актуальной камере» председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

По состоянию на 31 декабря 2023 года обязательства партии превышали активы на 952 тысячи евро.

Напомним, что в пятницу Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, которым Центристская партия, Михаил Корб и Хиллар Тедер были признаны виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

14 марта прошлого года Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, Михаила Корба и MTÜ Keskerakond виновными в торговле влиянием.

Представитель Таллиннского окружного суда сообщил, что суд приговорил Хиллара Тедера к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Приговор не будет отбыт полностью, если Тедер не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Суд приговорил Михаила Корба к одному году и двум месяцам лишения свободы, который не будет исполнен полностью, если Корб не совершит новое умышленное преступление в течение двухлетнего испытательного срока.

Центристская партия была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.