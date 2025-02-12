На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия). Смотрите интервью в повторе!

Выдержки из беседы:

– Почему одна за другой закрываются прямые авиалинии из Таллинна?

– Лучше посмотрим на общую картину. Если в прошлом году из Таллинна можно было суммарно летать в 50 направлениях, то на данный момент, с учетом последней информации от Ryanair, количество направлений сократилось до 49.

– Ryanair закрывает шесть из двенадцати прямых авиалиний: три итальянских направления – Милан-Бергамо, Венеция-Тревизо, Рим, а также полеты в Вену, на Кипр (Пафос) и в датский Биллунн…

– Кто-то добавляет, а кто-то убирает линии. Например, компания airBaltic добавляет в этом году прямые перелеты в Барселону, Тирану и Рейкьявик, которых раньше не было (в Барселону летает Ryanair – прим.ред.).

Компания airBaltic добавляет в этом году прямые перелеты в Барселону, Тирану и Рейкьявик.

Рынок авиаперевозок – очень волатильный и сопряжен с большими рисками, связанными с геополитической ситуацией в мире, задержками поставок самолетов и т.д. Например, компания FlyDubai планировала еще осенью открыть прямые рейсы из Таллинна в Дубай, но поскольку самолеты Boeing не поступили к сроку, пришлось делать сокращения.

И если посмотреть на удельный вес посадочных мест на рейсах, отмененных Ryanair, то в общем портфеле Таллиннского аэропорта этот показатель на текущий год составляет порядка 5%.