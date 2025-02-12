Сейчас можно часто услышать, что решения Ryanair были связаны с решением Таллиннского аэропорта повысить сборы…

– Закрытие шести линий совпадает по времени с повышением сборов – и то, и другое запланировано с 1 апреля…

– О повышении платы за услуги аэропорта было известно с сентября минувшего года, в ноябре это подтвердили, и затем аэропорт еще несколько раз был на связи с Ryanair. Так что дальнейшие решения авиакомпании были для Таллиннского аэропорта неожиданными.

Таллиннский аэропорт не поднимал плату за свои услуги каким-то радикальным образом.

– По сравнению с предыдущим повышением два года назад сборы увеличатся на 19%, отметил в нашей студии месяц назад член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ…

– Цены за услуги Таллиннского аэропорта сравнимы с Ригой и Вильнюсом. Они ниже, чем в Хельсинки и Стокгольме, и на порядок ниже, чем в аэропортах, сравнимых по загрузке с Таллинном. Например, в Мальмё, Орхусе, Бремене.

Думаю, что решение Ryanair продиктовано двумя причинами. С одной стороны, это проблемы с поставкой самолетов и двигателей. С другой – в ряде стран Ryanair принял решение о закрытии своих летных баз. Например, в датском Биллунне, куда можно было летать и из Таллинна.

В итальянском аэропорту Милан-Бергамо компания сокращает количество базирующихся там самолетов, соответственно сокращается и часть авиалиний.