Спустя месяц после известия от airBaltic об отмене двух прямых линий из Таллинна авиакомпания Ryanair решила закрыть шесть из двенадцати своих маршрутов из Эстонии. Почему для Таллиннского аэропорта это стало сюрпризом? Что происходит с авиасообщением в Эстонии?
Напрямую в Тирану и Рейкьявик: министр Свет разъяснил причины закрытия шести авиалиний Ryanair и назвал новые направления (3)
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия). Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Почему одна за другой закрываются прямые авиалинии из Таллинна?
– Лучше посмотрим на общую картину. Если в прошлом году из Таллинна можно было суммарно летать в 50 направлениях, то на данный момент, с учетом последней информации от Ryanair, количество направлений сократилось до 49.
– Ryanair закрывает шесть из двенадцати прямых авиалиний: три итальянских направления – Милан-Бергамо, Венеция-Тревизо, Рим, а также полеты в Вену, на Кипр (Пафос) и в датский Биллунн…
– Кто-то добавляет, а кто-то убирает линии. Например, компания airBaltic добавляет в этом году прямые перелеты в Барселону, Тирану и Рейкьявик, которых раньше не было (в Барселону летает Ryanair – прим.ред.).
Компания airBaltic добавляет в этом году прямые перелеты в Барселону, Тирану и Рейкьявик.
Рынок авиаперевозок – очень волатильный и сопряжен с большими рисками, связанными с геополитической ситуацией в мире, задержками поставок самолетов и т.д. Например, компания FlyDubai планировала еще осенью открыть прямые рейсы из Таллинна в Дубай, но поскольку самолеты Boeing не поступили к сроку, пришлось делать сокращения.
И если посмотреть на удельный вес посадочных мест на рейсах, отмененных Ryanair, то в общем портфеле Таллиннского аэропорта этот показатель на текущий год составляет порядка 5%.
Разумеется, это неприятная новость для тех людей, кто уже спланировал свои отпуска. К сожалению, такова реальность рынка авиаперевозок, где разные авиакомпании по разным причинам сокращают и добавляют авиалинии.
Сейчас можно часто услышать, что решения Ryanair были связаны с решением Таллиннского аэропорта повысить сборы…
– Закрытие шести линий совпадает по времени с повышением сборов – и то, и другое запланировано с 1 апреля…
– О повышении платы за услуги аэропорта было известно с сентября минувшего года, в ноябре это подтвердили, и затем аэропорт еще несколько раз был на связи с Ryanair. Так что дальнейшие решения авиакомпании были для Таллиннского аэропорта неожиданными.
Таллиннский аэропорт не поднимал плату за свои услуги каким-то радикальным образом.
– По сравнению с предыдущим повышением два года назад сборы увеличатся на 19%, отметил в нашей студии месяц назад член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ…
– Цены за услуги Таллиннского аэропорта сравнимы с Ригой и Вильнюсом. Они ниже, чем в Хельсинки и Стокгольме, и на порядок ниже, чем в аэропортах, сравнимых по загрузке с Таллинном. Например, в Мальмё, Орхусе, Бремене.
Думаю, что решение Ryanair продиктовано двумя причинами. С одной стороны, это проблемы с поставкой самолетов и двигателей. С другой – в ряде стран Ryanair принял решение о закрытии своих летных баз. Например, в датском Биллунне, куда можно было летать и из Таллинна.
В итальянском аэропорту Милан-Бергамо компания сокращает количество базирующихся там самолетов, соответственно сокращается и часть авиалиний.
– А как вы прокомментируете тот факт, что Таллиннскому аэропорту пришлось повысить сборы, поскольку было урезано госфинансирование?
– Да, конечно, Таллиннский аэропорт, как и все без исключения госкомпании, тоже был вынужден участвовать в проводимой правительством программе сокращений.
Таллиннского аэропорта коснулось два решения. Во-первых, компания должна будет выплатить больше дивидендов. Во-вторых, государство на пять процентов снизило сумму выделяемой аэропорту спецподдержки.
Нужно понимать, что Таллиннский аэропорт урезал расходы и повысил сборы, но компании-авиаперевозчики были своевременно об этом проинформированы и поначалу не собирались менять свои планы в отношении Таллинна. Это означает, решение Ryanair было продиктовано другими причинами.
– А были ли переговоры? Или Ryanair нас в принципе не интересует?
– Задача Таллиннского аэропорта – работать над тем, чтобы у нас появлялись новые направления, а на самых популярных из них – увеличивалось количество вылетов. Таллиннский аэропорт ведет постоянный диалог с самыми разными авиакомпаниями по всему миру, в том числе с Ryanair.
В данный момент мы находимся на финальной стадии продажи самолетов, оставшихся от компании Nordica. Я планирую предложить правительству, чтобы хотя бы часть вырученных средств можно было направить Таллиннскому аэропорту. Это позволило бы им более активно заниматься привлечением новых линий, вкладывать средства в свою инфраструктуру и делать услуги более удобными. Благодаря этому авиакомпании со всего мира будут хотеть сюда прийти.
Подробнее в повторе!
- Почему одна за другой закрываются прямые линии?
- При чем тут повышение аэропортовых сборов?
- Что сделано для того, чтобы Эстония не превратилась в авиационный тупик?
- Кто придет на замену ушедшим?
- Как повлияет снижение конкуренции на стоимость авиабилетов?