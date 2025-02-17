ОПРОС НЕДЕЛИ «Зачем нам уголовники в правительстве?»: жители Эстонии об обвинительном приговоре Центристской партии

Наверное, сотрудничать с ЦП другие партии не могут, но мне бы все равно хотелось, чтобы они остались и могли принимать участие в управлении. С одной стороны, если ЦП осудили, то, наверное, другим партиям не стоит с ней сотрудничать. С другой - нечестно могут вести себя не только партии, но и суд. Поэтому, может быть, и можно было бы центристов поддержать.

Я не часто хожу голосовать, но, возможно, я бы их все равно поддержала. А партии, которые не наказывались в уголовном порядке… Может быть, просто еще никто не знает, что они сделали.

Сергей, пенсионер

Сергей. Фото: Константин Седнев

Я думаю, что если такое случилось, можно и отойти от дел. С другой стороны, у каждой партии есть какие-то проблемы. Но я бы не стал поддерживать ЦП. Почему - мое личное дело.

Житель Эстонии, пожелавший остаться анонимным

Фото: Константин Седнев

Воруют все, любая партия. Вот и всё. Но должен же быть мальчик для битья (о центристах - прим. ред.). Нужно всех выгнать из Рийгикогу, потому что все работают по одному сценарию. Оглянитесь и спуститесь на землю - всё у всех одинаково.

Александр, гимназист

Александр. Фото: Константин Седнев

Если ЦП осудили, то зачем тогда их поддерживать? Для меня при голосовании важно знать, что партия чиста перед законом.