7 февраля Государственный суд оставил без изменения решение Таллиннского окружного суда, который признал Центристскую партию, Михаила Корба и Хиллара Тедера виновными в коррупционном преступлении. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Что думают жители Эстонии об этом обвинительном приговоре и о дальнейшей судьбе Центристской партии?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Зачем нам уголовники в правительстве?»: жители Эстонии об обвинительном приговоре Центристской партии
Суд приговорил Хиллара Тедера условно к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Михаила Корба приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы условно.
Центристская партия (ЦП) была приговорена к денежному штрафу в размере одного миллиона евро.
После решения Госсуда центристы в соцсетях стали собирать пожертвования со своих избирателей.
Марьен, адвокат
Конечно нужно лишать государственной поддержки партию, которую осудили в уголовном порядке, потому что у нас правовое демократическое государство.
Что касается сотрудничества других партий с центристами, то тут зависит от темы и области, в которой будет вестись сотрудничество. Если это не сфера, связанная с имуществом и разрешением на строительство, тогда можно.
Я бы не стала как-то поддерживать ЦП. Центристы теперь хотят получить деньги, чтобы погасить штраф, который был назначен в судом.
Анна, безработная
Когда такое касается конкретно ЦП, у меня есть сомнения. Мы видели, что когда у власти были Михаил Кылварт, то, например, точно для русскоязычного населения было сделано гораздо больше, чем делается сейчас. Возможно, новость об их осуждении будет работать как антиреклама, но антиреклама - тоже реклама.
Если выбирать партию, за которую голосовать, то хотелось бы, чтобы она была чиста перед законом. Если у них все сделки честные, то и правительство будет честным. Хотя, возможно, сейчас в мире и не бывает такого.
Наверное, сотрудничать с ЦП другие партии не могут, но мне бы все равно хотелось, чтобы они остались и могли принимать участие в управлении. С одной стороны, если ЦП осудили, то, наверное, другим партиям не стоит с ней сотрудничать. С другой - нечестно могут вести себя не только партии, но и суд. Поэтому, может быть, и можно было бы центристов поддержать.
Я не часто хожу голосовать, но, возможно, я бы их все равно поддержала. А партии, которые не наказывались в уголовном порядке… Может быть, просто еще никто не знает, что они сделали.
Сергей, пенсионер
Я думаю, что если такое случилось, можно и отойти от дел. С другой стороны, у каждой партии есть какие-то проблемы. Но я бы не стал поддерживать ЦП. Почему - мое личное дело.
Житель Эстонии, пожелавший остаться анонимным
Воруют все, любая партия. Вот и всё. Но должен же быть мальчик для битья (о центристах - прим. ред.). Нужно всех выгнать из Рийгикогу, потому что все работают по одному сценарию. Оглянитесь и спуститесь на землю - всё у всех одинаково.
Александр, гимназист
Если ЦП осудили, то зачем тогда их поддерживать? Для меня при голосовании важно знать, что партия чиста перед законом.
Я бы не стал как-то поддерживать партию, зная, что ее осудили за коррупцию. У них и так денег много из-за этой коррупции.
Иван, ученик
Если есть достаточные доказательства вины ЦП и они признают вину, то, конечно, нужно лишить их государственной поддержки. Самый интересный момент был, когда Михаил Кылварт очень ловко парировал: «Ребята, мы не в теме, Юри Ратас ушел. Мы ничего об этом не знаем». Хотя он вроде был председателем или заместителем партии и маловероятно, что он ничего об этом не знал (в 2022 году Михаил Кылварт был мэром Таллинна и входил в правление партии - прим.ред.).
Для меня тоже важно, чтобы партия не была замешана в уголовных преступлениях. Зачем нам уголовники в правительстве? А с другой стороны, я слышал очень много обвинений в адрес нашего действующего правительства. Нужно искать информацию из разных источников.
Я бы смотрел также на то, что нам дала ЦП, потому что люди замечают только зло, и помнят добра, которое нам принесла эта партия. Как я слышал от русскоязычных, это партия много сделала для развития русского языка и инфраструктуры, например, Ласнамяэ и т.д.
Наталья, работник по уходу
Если ЦП признали виновной в коррупции, то их, конечно, надо наказать. Для любой партии важно, чтобы она ни в чем не была замешана и работала для народа.
Я бы не стала их поддерживать. Как я буду жертвовать деньги партии, которая была замешана в коррупции? Значит они себе уже нормально набрали.
Елена, бухгалтер
Думаю да, их нужно лишить государственной поддержки. Мы голосуем, это наше будущее. Мы же равняемся на те программы и законы, которые будут издавать партии. Если люди нечисты на руку, то, соответственно, они будут лоббировать собственные интересы.
Я однозначно не буду их поддерживать. Буду стараться делать акцент на молодых, которые еще ничем себя не запятнали.