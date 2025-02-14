В марте прошлого года Рийгикогу принял решение о расторжении договора о правовой помощи между Эстонией и Россией. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Договор о правовой помощи между Россией и Эстонией будет окончательно расторгнут
Решение денонсировало договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, который был подписан в Москве в 1993 году и вступил в силу в 1995 году. Срок действия договора истекает 14 марта.
«Россия своей агрессией против Украины показала, что не уважает международное право, в том числе Устав ООН. Кроме того, мы видим, как российские власти последовательно усиливают репрессии против граждан, верховенство закона не соблюдается», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Россия должна заплатить за свою агрессию. Мы должны продолжать прилагать все усилия для изоляции России на международной арене, а двустороннее сотрудничество с государством-агрессором должно быть исключено».
По словам Цахкна, Эстония уже сократила двусторонние практические контакты с Россией до необходимого минимума, останутся только существенные контакты на административном и техническом уровне. Большинство договоров о сотрудничестве с Россией уже расторгнуто, и расторжение договора о правовой помощи - еще один логичный шаг. «У Эстонии и России нет ничего общего в правовом пространстве», - отметил глава МИД.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, у Путина есть три достижения за полномасштабную войну в Украине: растущая изоляция России от Европы и связанная с этим корректировка экономики страны, а также постепенное ограничение прав и свобод граждан Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом. «Мы не питаем иллюзий по поводу того, что сегодня есть смысл заключать или продлевать какие-либо соглашения с Россией», - сказал Ляэнеметс.
С точки зрения Министерства внутренних дел, истечение срока действия договора о правовой помощи между Эстонией и Россией означает, что в будущем справки и судебные решения по семейным делам должны будут апостилироваться компетентным органом в России. Требование апостиля будет применяться и задним числом, то есть свидетельства о гражданском состоянии и судебные решения, выданные до прекращения действия договора о правовой помощи, также будут требовать апостиля при предъявлении в Эстонии. То же самое касается и обратного, т.е. свидетельства об актах гражданского состояния, свидетельства о браке, выписки из Регистра населения и другие документы, выданные эстонскими властями, требуют для представления в России нотариального апостиля, полученного в Эстонии.
«Россия не является правовым государством, и убийства и похищения детей в Украине, к сожалению, лишь один из примеров. Поэтому мы не можем говорить о договоре о правовой помощи, но я могу подтвердить, что даже без договора мы будем продолжать обмениваться информацией по конкретным уголовным и гражданским делам на основе международных конвенций, включая вручение документов, сбор доказательств, запросы о благополучии ребенка и его защите, возвращение ребенка и процедуры коммуникации», - заверила министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.