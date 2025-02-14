Договор о правовой помощи между Россией и Эстонией будет окончательно расторгнут

Решение денонсировало договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, который был подписан в Москве в 1993 году и вступил в силу в 1995 году. Срок действия договора истекает 14 марта.

«Россия своей агрессией против Украины показала, что не уважает международное право, в том числе Устав ООН. Кроме того, мы видим, как российские власти последовательно усиливают репрессии против граждан, верховенство закона не соблюдается», - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна. - Россия должна заплатить за свою агрессию. Мы должны продолжать прилагать все усилия для изоляции России на международной арене, а двустороннее сотрудничество с государством-агрессором должно быть исключено».

По словам Цахкна, Эстония уже сократила двусторонние практические контакты с Россией до необходимого минимума, останутся только существенные контакты на административном и техническом уровне. Большинство договоров о сотрудничестве с Россией уже расторгнуто, и расторжение договора о правовой помощи - еще один логичный шаг. «У Эстонии и России нет ничего общего в правовом пространстве», - отметил глава МИД.