АНАЛИЗ Пора показать средний палец: старые правила больше не работают

На самом деле, признаки того, что все движется именно в этом направлении, были уже давно. Некоторые детали и манера подачи могли оказаться неожиданными, но в целом это не стало сюрпризом. «Главной ошибкой Запада за последние три года было притворяться, что старый мировой порядок можно спасти», - сказал член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) несколько дней назад, еще до последних заявлений США. По сути, он говорил о том же: старая игра по старым правилам закончилась.