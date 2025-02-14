Пт, 14.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

АНАЛИЗ Пора показать средний палец: старые правила больше не работают

Copy
Президент США Дональд Трамп начал переговоры с лидером российского режима Владимиром Путиным. Будет ли Эстония продолжать жаловаться или сыграет свою лучшую партию даже с плохими картами?
Президент США Дональд Трамп начал переговоры с лидером российского режима Владимиром Путиным. Будет ли Эстония продолжать жаловаться или сыграет свою лучшую партию даже с плохими картами? иллюстрация: Postimees

«Это новость, но не сюрприз», - сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, комментируя решение президента США Дональда Трампа начать переговоры с лидером российского режима Владимиром Путиным, а также заявление министра обороны США Пита Хегсета, который зачитал заранее подготовленный текст о будущем европейской безопасности. Его основная мысль сводилась к тому, что безопасность Европы - дело самой Европы, а не Америки.

На самом деле, признаки того, что все движется именно в этом направлении, были уже давно. Некоторые детали и манера подачи могли оказаться неожиданными, но в целом это не стало сюрпризом. «Главной ошибкой Запада за последние три года было притворяться, что старый мировой порядок можно спасти», - сказал член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) несколько дней назад, еще до последних заявлений США. По сути, он говорил о том же: старая игра по старым правилам закончилась.

Если обратиться к книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», вышедшей несколько месяцев назад, становится ясно: уже в 2022 году американцы понимали, что украинцы не смогут победить. Или, точнее, они осознавали, что Россия не должна проиграть, поскольку основной акцент делался на предотвращении катастрофических потерь российских войск на поле боя. (Например, осенью 2022 года существовала угроза, что 30-тысячная российская группировка в Херсоне будет окружена, из-за чего между США и Россией начались срочные переговоры.)

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх