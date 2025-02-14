«Это новость, но не сюрприз», - сказал канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, комментируя решение президента США Дональда Трампа начать переговоры с лидером российского режима Владимиром Путиным, а также заявление министра обороны США Пита Хегсета, который зачитал заранее подготовленный текст о будущем европейской безопасности. Его основная мысль сводилась к тому, что безопасность Европы - дело самой Европы, а не Америки.
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АНАЛИЗ ⟩ Пора показать средний палец: старые правила больше не работают
На самом деле, признаки того, что все движется именно в этом направлении, были уже давно. Некоторые детали и манера подачи могли оказаться неожиданными, но в целом это не стало сюрпризом. «Главной ошибкой Запада за последние три года было притворяться, что старый мировой порядок можно спасти», - сказал член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) несколько дней назад, еще до последних заявлений США. По сути, он говорил о том же: старая игра по старым правилам закончилась.