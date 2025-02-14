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Автобусных рейсов в Россию может стать намного меньше

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Автобусные компании анализируют прибыльность рейсов в Россию.
Автобусные компании анализируют прибыльность рейсов в Россию. Фото: Pm

Lux Express планирует сократить число рейсов, отправляющихся в Россию. Baltic Shuttle приостановил работу одного из маршрутов.

Весной прошлого года мы писали, что Lux Express, самый активный перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией, за два года войны в несколько раз увеличил свои доходы в РФ. В частности, двукратный рост доходов отмечался в российском сегменте бизнеса этого перевозчика в 2023 году. Всего за 2023 год 2023 доходы Lux Express составили 9,8 млн евро.

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