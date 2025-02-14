Автобусных рейсов в Россию может стать намного меньше

Весной прошлого года мы писали, что Lux Express, самый активный перевозчик пассажиров между Эстонией и Россией, за два года войны в несколько раз увеличил свои доходы в РФ. В частности, двукратный рост доходов отмечался в российском сегменте бизнеса этого перевозчика в 2023 году. Всего за 2023 год 2023 доходы Lux Express составили 9,8 млн евро.