Советы планирующим отпуск: хороший отдых – это когда, вернувшись на работу, не помнишь пароль от компьютера

«В разных организациях планирование и использование отпусков может быть более гибким, чем в других. Тем не менее, я рекомендую уже в первом квартале года составить план отпусков на весь год. Это не просто формальное требование, но и гарантия бесперебойной работы организации с учетом пожеланий и потребностей как работника, так и работодателя», - объясняет Пугал.

Часть отпуска должна длиться не менее 14 дней

В соответствии с Законом о трудовом договоре, ежегодно необходимо брать одну часть основного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд. Таким образом, отпуск включает как минимум два выходных, которые, по словам Пугал, нельзя вычесть из отпуска. «Если рабочие процессы позволяют, я рекомендую брать еще более длительный отпуск, так как это помогает отвлечься от рабочих мыслей и лучше позаботиться как о своем психическом, так и о физическом здоровье».

Проверьте остатки отпуска и составьте план на год

Что может быть приятнее, чем взять календарь и распланировать все свои отпуска на год вперед? Отпуск - это не просто обязательство, а важная часть сохранения долгосрочной работоспособности - как физической, так и психологической.