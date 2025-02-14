Согласно Закону о трудовом договоре, графики отпусков должны быть составлены и утверждены не позднее 31 марта. Директор по персоналу и обучению SEB Pank Маргит Пугал напоминает, что следует знать о планировании и оформлении отпуска.
Советы планирующим отпуск: хороший отдых – это когда, вернувшись на работу, не помнишь пароль от компьютера
«В разных организациях планирование и использование отпусков может быть более гибким, чем в других. Тем не менее, я рекомендую уже в первом квартале года составить план отпусков на весь год. Это не просто формальное требование, но и гарантия бесперебойной работы организации с учетом пожеланий и потребностей как работника, так и работодателя», - объясняет Пугал.
Часть отпуска должна длиться не менее 14 дней
В соответствии с Законом о трудовом договоре, ежегодно необходимо брать одну часть основного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд. Таким образом, отпуск включает как минимум два выходных, которые, по словам Пугал, нельзя вычесть из отпуска. «Если рабочие процессы позволяют, я рекомендую брать еще более длительный отпуск, так как это помогает отвлечься от рабочих мыслей и лучше позаботиться как о своем психическом, так и о физическом здоровье».
Проверьте остатки отпуска и составьте план на год
Что может быть приятнее, чем взять календарь и распланировать все свои отпуска на год вперед? Отпуск - это не просто обязательство, а важная часть сохранения долгосрочной работоспособности - как физической, так и психологической.
«Отказ от отпуска или его откладывание увеличивает вероятность усталости, снижения мотивации, ухудшения производительности и повышает риск выгорания. Достаточный отдых, напротив, обеспечивает хорошее качество сна, более высокую удовлетворенность работой, мотивацию и лучшие результаты», - подчеркивает Пугал.
Важно помнить: лучшие результаты показывают те, кто достаточно отдыхает.
Работодатель может предоставить дополнительные оплачиваемые выходные
Все больше организаций понимают, что дополнительные дни отпуска повышают эффективность и результативность больше, чем затраты, которые с этим связаны. Поэтому они предлагают сотрудникам дополнительные оплачиваемые выходные.
«Каждая организация действует по-своему, поэтому сотруднику стоит уточнить еще при трудоустройстве, предоставляет ли работодатель дополнительные отпуска и на каких условиях. Например, в SEB дополнительные дни отпуска зависят от стажа работы. Также все сотрудники имеют право на один день для волонтерской деятельности и один персональный день в год с сохранением зарплаты. Кроме того, если у сотрудников подходят к концу неиспользованные дни отпуска, мы напоминаем им и рекомендуем обязательно использовать отпуск», - рассказывает представитель SEB.
Отпуск можно планировать на разные сезоны
После того как 14-дневный отпуск запланирован, стоит подумать, в какие периоды в течение года вы хотели бы отдохнуть. Можно взять весь отпуск сразу или распределить его на разные сезоны.
«Отпуска, не внесенные в график, можно брать в любое удобное время, предупредив работодателя минимум за 14 календарных дней. Хотя позднее уведомление может создать сложности для работодателя, это не дает ему права отказать в отпуске. Долгосрочное планирование отпусков выгодно и сотруднику, и работодателю: работник может без стресса подготовиться к отдыху, а работодатель - обеспечить стабильную работу во время отсутствия сотрудника», - говорит Пугал, подчеркивая, что независимо от предпочтений сотрудника, работодатель не вправе отказать в отпуске.
Согласно Закону о трудовом договоре, графики отпусков должны быть составлены и утверждены не позднее 31 марта.
Если отдыхать - то по-настоящему
Высокий темп жизни, завышенные требования к себе и корпоративная культура некоторых компаний привели к тому, что сотрудники не отдыхают даже в отпуске.
«Я нередко слышу от знакомых из других компаний, что люди проверяют рабочие письма или участвуют в совещаниях во время отпуска, берут с собой ноутбук, чтобы выполнить какие-то задачи. Такой отпуск не помогает полноценно восстановить силы», - отмечает Пугал.
Советы до, во время и после отпуска:
- Планируйте отпуск заранее, подумайте, кто будет вас заменять, и введите его в курс дела.
- Заблаговременно отметьте отпуск в календаре, отмените или делегируйте встречи на этот период. Если во время отпуска планируется важное онлайн-совещание, попросите сохранить для вас его запись.
- За несколько дней до отпуска завершите основные задачи и уведомите коллег и партнеров о датах своего отсутствия и контактах вашего заместителя.
- Уходя в отпуск, настройте автоответчик с датами отсутствия и контактами заместителя, указав, что у вас не будет доступа к почте.
- Во время отпуска не проверяйте почту и не участвуйте в рабочих встречах. Сообщите коллегам, как с вами связаться в экстренных случаях, но не разрешайте звонить вам без крайней необходимости.
- После отпуска оставьте пару дней, чтобы ознакомиться с новыми письмами и вникнуть в текущие дела.