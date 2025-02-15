Впереди похолодание: в ночь на вторник в Эстонии местами ожидается 15-градусный мороз

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, снег, после полуночи осадков будет меньше. На островах и побережье метель. Ветер северных направлений, 2–7, на побережье 4-9, порывами 12, около полуночи на островах до 15 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-12, местами на западном побережье 2 градуса мороза, днем 3-8, на побережье островов местами 1 градус мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер слабый, переменных, к утру западных направлений, 2-7 м/с, на северном побережье порывами 12 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам снег и метель, вечером осадки будут обширнее. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на побережье западный и северо-западный, порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на побережье 3-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза, на побережье островов местами до нуля.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, местами метель, после полуночи осадков будет меньше. Ветер северо-западный, 3-9 м/с, на побережье около полуночи порывами 13 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полудня по регионам снег. Ветер северных, вечером западных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-11, на островах и западном побережье 1-4 градуса мороза, днем 1-5 градусов мороза, на островах до 1 градуса тепла.