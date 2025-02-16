Прогноз Синоптики обещают морозный понедельник

Поздним вечером в воскресенье синоптики обещают снег, на островах и на побережье метель.

После полуночи осадки станут менее интенсивными.

Ветер на материке северных направлений, 2-7 метров в секунду.

На островах и побережье ветер северный и северо-западный, 5-12 м/с, порывами до 17 м/с, после полуночи ослабеет.

Температура воздуха ночью в Западной Эстонии -2-8 градусов, в восточной части страны 9-15 градусов мороза.

Днем в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах небольшой снег.

Ветер северных направлений, 2-7 м/с, на побережье до 10 м/с.

Температура воздуха в Западной Эстонии -2-5 градусов, на востоке страны 5-8 градусов мороза.