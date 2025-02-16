По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.
Прогноз ⟩ Синоптики обещают морозный понедельник
Поздним вечером в воскресенье синоптики обещают снег, на островах и на побережье метель.
После полуночи осадки станут менее интенсивными.
Ветер на материке северных направлений, 2-7 метров в секунду.
На островах и побережье ветер северный и северо-западный, 5-12 м/с, порывами до 17 м/с, после полуночи ослабеет.
Температура воздуха ночью в Западной Эстонии -2-8 градусов, в восточной части страны 9-15 градусов мороза.
Днем в понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, во многих регионах небольшой снег.
Ветер северных направлений, 2-7 м/с, на побережье до 10 м/с.
Температура воздуха в Западной Эстонии -2-5 градусов, на востоке страны 5-8 градусов мороза.