Мнение Новый Закон о церквях и приходах защищает свободу вероисповедания

Что означают эти изменения для ЭПЦМП?

По сути это означает, что здешняя церковь Московского патриархата должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви, которая оправдывают агрессию и войну в Украине и которая имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.

Для православных церквей важным является каноническая связь с православным миром в широком смысле. Это означает, что автономные или самоуправляемые церкви должны иметь связь с избранным православным патриархом. Во избежание ситуации, чтобы нынешняя церковь Московского патриархата не попала бы в противоканоническое положение после выхода из Московского патриархата, Эстонская Апостольская православная церковь предложила свое решение.

Это предложение означало бы изменение церковной юрисдикции для приходов, то есть вместо подчинения Москве была бы провозглашена юрисдикция Экуменического патриархата. В исторической перспективе это означало бы восстановление положения, существовавшего до прихода в 1940 году глубоко репрессивной по отношению к церкви советской власти. Тогда в Эстонскую Апостольскую православную церковь входили и приходы, следовавшие традициям русской православной церкви.

Важным аспектом предложенных изменений является и то, что законопроект ограничивает распространение террористических и экстремистских идеологий в Эстонии через религиозные сообщества.

Особо подчеркиваем и заверяем во имя всеобщего спокойствия, что целью изменений в Законе о церквях и приходах не является закрытие какой-либо церкви или запрет русского православия в Эстонии.

Когда закон вступит в силу?

Если все пойдет так, как ожидается, то весной. После этого у церквей есть два месяца, чтобы привести в соответствие с законом свои уставы и принципы деятельности. Так как эта тема находится в активном статусе уже почти год и решений предлагалось несколько, то мы считаем, что этого времени достаточно для переходного периода.

Может ли случится, что государство закроет приходы и церкви? Государство не желает закрывать приходы ЭПЦМП или Пюхтицкий монастырь, препятствовать их работе. Мы подчеркиваем, что государство не намерено вмешиваться в жизнь православных, следующих традициям русской православной церкви.