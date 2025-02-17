Конституция Эстонской Республики гласит, что у каждого есть право на свободу совести, вероисповедания и волеизъявления. Государство не регулирует содержание веры и убеждений. Но государство обязано формировать правовое поле так, чтобы эти свободы, в том числе и вероисповедания, были бы защищены, чтобы исключена была бы опасность, что религиозные сообщества могли бы быть использованы со стороны радикальных организаций враждебных государств или действующих в иностранных государствах, пишет советник МВД по вопросам религии Ринго Рингвеэ.
Мнение ⟩ Новый Закон о церквях и приходах защищает свободу вероисповедания
Поэтому в 2024 году Министерство внутренних дел инициировало изменения в Закон о церквях и приходах в целях защиты свободы людей верить без риска стать жертвой враждебной деятельности по влиянию.
Речи патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и деятельность подвластной ему церкви, которая оправдывает войну, подстрекает к ней, не соответствуют ценностям Эстонии. Они содержат разжигание розни и раскалывают общество. Поэтому Рийгикогу признал Московский патриархат институтом, поддерживающим военную агрессию.
Исходя из политики безопасности эстонского государства крайне важным является прекращение со стороны ЭПЦМП связей с Россией и чтобы церковь нашла бы альтернативные возможности для поддержания канонических связей с православным миром. Задачей государства Эстонии является достижение полного исключения влияния, исходящих от связей с Московским патриархатом, на руководство, управление и деятельность поместной церкви.
Желанием и надеждой Министерства внутренних деля является нахождение решения в вопросе взаимодействия между государством и церковью. МВД договорилось с ЭПЦМП о шагах по уменьшению влияния Московского патриархата и его полнейшего исключения в церкви в Эстонии. Однако церковь не нашла решения по продвижению этой цели на этом пути. Государство своим следующим шагом в виде законопроекта решило протянуть церкви руку помощи, при котором церковь смогла бы с помощью буквы закона прервать связи с институтом, поддерживающим агрессию.
Парламенту был передан законопроект по изменению Закона о церквях и приходах. Согласно законопроекту, церковь, приход, союз приходов и монастырь не могут руководствоваться в своей деятельности исходящими от иностранных лиц, организаций или объединений или связанных с ними уставом, религиозным мировоззрением или учением, если эти лица, организации и объединения представляют опасность для эстонского общества или конституционному строю, поддерживает военную агрессию или призывает к войне, терроризму или иному применению оружия, насилию или находится в противоречии с общепринятыми принципами международного права.
Что означают эти изменения для ЭПЦМП?
По сути это означает, что здешняя церковь Московского патриархата должна будет отойти от Московского патриархата и Русской православной церкви, которая оправдывают агрессию и войну в Украине и которая имеет прямое влияние на здешнюю церковь через устав.
Для православных церквей важным является каноническая связь с православным миром в широком смысле. Это означает, что автономные или самоуправляемые церкви должны иметь связь с избранным православным патриархом. Во избежание ситуации, чтобы нынешняя церковь Московского патриархата не попала бы в противоканоническое положение после выхода из Московского патриархата, Эстонская Апостольская православная церковь предложила свое решение.
Это предложение означало бы изменение церковной юрисдикции для приходов, то есть вместо подчинения Москве была бы провозглашена юрисдикция Экуменического патриархата. В исторической перспективе это означало бы восстановление положения, существовавшего до прихода в 1940 году глубоко репрессивной по отношению к церкви советской власти. Тогда в Эстонскую Апостольскую православную церковь входили и приходы, следовавшие традициям русской православной церкви.
Важным аспектом предложенных изменений является и то, что законопроект ограничивает распространение террористических и экстремистских идеологий в Эстонии через религиозные сообщества.
Особо подчеркиваем и заверяем во имя всеобщего спокойствия, что целью изменений в Законе о церквях и приходах не является закрытие какой-либо церкви или запрет русского православия в Эстонии.
Когда закон вступит в силу?
Если все пойдет так, как ожидается, то весной. После этого у церквей есть два месяца, чтобы привести в соответствие с законом свои уставы и принципы деятельности. Так как эта тема находится в активном статусе уже почти год и решений предлагалось несколько, то мы считаем, что этого времени достаточно для переходного периода.
Может ли случится, что государство закроет приходы и церкви? Государство не желает закрывать приходы ЭПЦМП или Пюхтицкий монастырь, препятствовать их работе. Мы подчеркиваем, что государство не намерено вмешиваться в жизнь православных, следующих традициям русской православной церкви.