ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Партийное наследие Сависаара полностью утрачено

События вокруг «центристского миллиона» требуют снова вернуться к происходящему вокруг Центристской партии и критическим взглядом посмотреть на эстонскую политику на стыке деятельности партий и бизнеса. Да и происходящее в бюджетной сфере, инфляция и прочие экономические неурядицы, требуют взвешенных решений на границе интересов бизнеса и государства.

Нынешние проблемы Центристской партии во многом происходят из эпохи безраздельного властвования в ней «Большого Эдгара». Те, кто его подсидели в 2016 году, видели лишь вожделенную цель в виде собственного вхождения в правительство и явно переоценивали свои возможности. Но Сависаар не был просто усталым и больным «Носорогом».

Независимо от видимых результатов его деятельности, далеко не всегда позитивных, он всегда оставался одним из самых влиятельных людей страны, из первой тройки или пятерки. Это подразумевает и умение неформально общаться с юридической системой и избегать судебных решений, существенно мешающих партии. Именно после утраты им лидерства в партии на нее посыпались «предъявы» за финансирование ее деятельности, оплаты рекламы и пр.; во многих случаях речь идет о периоде его правления, его личных финансовых решений.