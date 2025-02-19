Вынесение обвинительного приговора Центристской партии по делу Porto Franco и назначение ей огромного штрафа поставили под сомнение позиции центристов в эстонской политике. Валерий Сайковский считает, что еще одним следствием приговора может стать снижение активности бизнеса в направлениях, где заметно слишком значительное присутствие государства.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Партийное наследие Сависаара полностью утрачено
События вокруг «центристского миллиона» требуют снова вернуться к происходящему вокруг Центристской партии и критическим взглядом посмотреть на эстонскую политику на стыке деятельности партий и бизнеса. Да и происходящее в бюджетной сфере, инфляция и прочие экономические неурядицы, требуют взвешенных решений на границе интересов бизнеса и государства.
Нынешние проблемы Центристской партии во многом происходят из эпохи безраздельного властвования в ней «Большого Эдгара». Те, кто его подсидели в 2016 году, видели лишь вожделенную цель в виде собственного вхождения в правительство и явно переоценивали свои возможности. Но Сависаар не был просто усталым и больным «Носорогом».
Независимо от видимых результатов его деятельности, далеко не всегда позитивных, он всегда оставался одним из самых влиятельных людей страны, из первой тройки или пятерки. Это подразумевает и умение неформально общаться с юридической системой и избегать судебных решений, существенно мешающих партии. Именно после утраты им лидерства в партии на нее посыпались «предъявы» за финансирование ее деятельности, оплаты рекламы и пр.; во многих случаях речь идет о периоде его правления, его личных финансовых решений.
Ратас и Кылварт сейчас выглядят везунчиками, которые не сумели воспользоваться сависааровским специфическим наследством, оказались не готовы его нести дальше. Без харизмы основателя, его кругозора и связей, возникших на заре восстановления независимости, когда многие нынешние первые лица стали ему обязаны за свои первые назначения, это не сработало. Вспоминая скандал с пленками во время пребывания Сависаара на посту главы МВД, можно предположить наличие у него нестандартных возможностей влиять на многих госчиновников во избежание юридических проблем партии.
После его ухода на партию посыпались иски как за его давнюю деятельность, так и за новые проступки, что только подтверждает мою версию событий. Каждый получает по заслугам. Большая группа соискателей хорошей жизни под названием «центристы» получили при его власти политические назначения мечты. После ухода Сависаара из руководства Центристской политики почти никто из них не нашел своего места в эстонской политике.
Встать! Суд идет
После оправдательного приговора в уездном суде, посчитавшим собранные по делу косвенные улики недостаточными, окружной суд 18 марта 2024 года вынес обвинительный приговор, а Государственный суд 7 февраля этого года оставил его в силе.
Обращаю внимание, что вся карусель происходит, с одной стороны, вокруг расплывчатого термина торговля влиянием, а с другой - только на основе косвенных доказательств. Приговор далек от бесспорности, что косвенно подтверждает главный прокурор Таави Перн в интервью по горячим следам Postimees.
Он вспоминает первоначальный оправдательный приговор, и при этом уверенно считает наказания полностью обоснованными. Забавно выглядит фраза из интервью, посвященная преступлениям на стыке политики бизнеса: правоохранительные органы видят их насквозь и привлекают виновных к суду. А уездный суд, вынесший первоначально оправдательный приговор, не часть правоохранительных органов, причем самая массовая?
Настоящим Зощенко в интервью выглядит это место: «Мы рады, что Государственный суд сделал ясные послания и рекомендации по вопросам торговли влиянием». Мне кажется, что те, кто следили за процессом на всех стадиях, вряд ли с этим согласятся.
Мне лично не очень понятен размер штрафа. Миллион евро. Конкретный урон третьи лица вроде не понесли, государство - тоже. Если обычным налогоплательщикам не очень понятны судебные решения, то возможны системные проблемы. Бизнесмены начинают «дуть на воду», возможно снижение активности в направлениях, где слишком много государства. Политики же вместо активной совместной деятельности с бизнесом будут избегать лишний раз контактировать по принципу «целее будем».
О приговорах вообще
В повседневной жизни любой человек должен иметь возможность при соблюдении определенной логики и правил быть уверенным, что ему с большой вероятностью не грозят юридические последствия. Это называется принципом обоснованных ожиданий.
Изредка бизнесменам приходится возить с собой юриста, а некоторым структурам - их в штате иметь. Но даже это не гарантирует юридического преследования. В нашем случае в первой инстанции вынесен оправдательный приговор с обоснованием - отсутствие в материалах дела прямых доказательств. Все были счастливы до нового решения в следующей инстанции. И тут возникают вопросы из-за формулировки «недостаточность доказательств в материалах дела».
Что изменилось с доказательствами между двумя инстанциями? Не могло что-то добавиться, тогда был бы пересмотр приговора после дополнительного расследования. А то, что произошло в данном деле, ставит вопрос о юридической квалификации принимавших первое и последующие решения. Либо одни «прозевали» доказательства, либо вторые специфически их интерпретировали. Любые пересмотренные решения такого рода, особенно в ситуации отказа в оправдании, вызывают серьезные вопросы.
Что делать?
Мое личное мнение, что должно быть независимое лицо, не связанное с текущей судебной деятельностью, с безукоризненным авторитетом и юридической квалификацией, имеющее право просить обосновать измененный приговор при существенных различиях наказания на разных этапах, особенно в случае отказа от первоначально оправдательного приговора.
Нечто вроде бизнес-омбудсмена. Особенно актуально это в случаях, похожих на обсуждаемый, когда налицо серьезные суммы и политический подтекст. Напомню, что из-за начала следствия ушло в отставку правительство, появилась новая коалиция.
Более того, завершился период нахождения центристов во главе правительства, можно сказать начался новый политический цикл. Согласитесь, что это повод серьезно отнестись к этому и аналогичным случаям. Выглядит логично, если бы политики вернулись к вопросу об уменьшении влияния правительства на прокуратуру. Сейчас прокуратура находится в ведении Минюста. Учитывая первоначальный приговор, было бы неплохо конкретизировать в законодательстве основания отмены оправдательных приговоров.
P.S. Я не считаю себя великим юристом, являюсь экспертом только в электроэнергетике, по остальным же вопросам представляю лишь субъективное мнение.