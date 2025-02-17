МВД в ответ на поход монахинь Пюхтицы на Тоомпеа: вы не жертвы, а веру никто не трогает

В понедельник, к зданию Рийгикогу подъехала группа монахинь Пюхтицкого монастыря во главе с настоятельницей игуменьей Филаретой. Они прибыли на Тоомпеа с прошением о сохранении прежнего статуса монастыря и ожидали встречи со спикером парламента Лаури Хуссаром («Ээсти 200»).

Фото ⟩ Монахини Пюхтицкого монастыря пришли на Тоомпеа с прошением к спикеру Рийгикогу, но тот к ним не вышел

Спикер отказался встречаться с монахинями, так как их визит не был согласован заранее. Прошение в итоге принял член фракции Социал-демократической партии, председатель правовой комиссии Андре Ханимяги, объяснив, что в силу своей должности он должен рассматривать подобные обращения, поскольку законопроект о внесении поправок в Закон о церквях и приходах находится на рассмотрении комиссии.

«Содержание этого прошения фактически совпадает с тем, о чем монастырь и ЭПЦ МП заявляли ранее. Позиция заключается в том, что законопроект не должен быть принят, и что монахини монастыря никоим образом не вовлечены в политику», - отметил Андре Ханимяги, комментируя содержание документа.

По его словам, монахини не готовы менять юрисдикцию монастыря, поскольку «они по-прежнему являются частью Православной церкви Московского патриархата, принесли каноническую присягу и не видят возможности находиться под управлением другого религиозного лидера».

Комментарий представителя МВД Эстонии Ринго Рингвеэ

Желание, чтобы монастырь изменил свои связи, не было неожиданностью. Министр лично обсуждал эту тему с представителями монастыря прямо на его территории. Для этого процесса сам монастырь даже нанял адвокатов, с которыми у нас были встречи. Кроме того, Министерство внутренних дел вело переписку как с самим монастырем, так и с его адвокатами, в которой эти вопросы подробно рассматривались. Более того, эта тема уже почти год освещается в СМИ.

Что касается истории монастыря, то он смог сохраниться в Эстонии благодаря созданию Эстонской Республики в 1918 году, что спасло его от разграбления и систематического уничтожения религиозных организаций и зданий на территории бывшей Российской империи со стороны советской власти.

Исторически монастырь в Эстонской Республике имел каноническую связь с Константинополем. Советская оккупация разорвала эту связь, уничтожила местную православную церковь, подчинила приходы Московскому патриархату и заставила монастырь перейти под управление Москвы. Таким образом, каноническая связь с Москвой не является единственно правильной или вечной, а напротив - довольно новым явлением в контексте долгой истории христианства.

В 1990 году, в результате доброжелательного компромисса с Эстонской апостольско-православной церковью, было принято решение оставить монастырь в подчинении Московского патриархата, чтобы сохранить сотрудничество и мир в эстонском православии. Напомню, что когда нынешняя игумения Филарета прибыла в монастырь в 1992 году, у него даже не было официального юридического статуса, который появился лишь в 1997 году, когда устав монастыря был внесен в реестр. Таким образом, переход под управление другого патриархата - не новый процесс для монастыря.

От монахинь не ожидают участия в политике, но от монастыря ожидается соблюдение законов Эстонской Республики. Парламент Эстонии объявил Московский патриархат организацией, поддерживающей военную агрессию России. Это уже является достаточным основанием для монастыря, действующего в Эстонии, чтобы определить свою позицию: либо разделять ценности Эстонии, либо оставаться заложником Кремля и представлять себя жертвой. Вы не являетесь жертвами. Подумайте о настоящих жертвах, о том, что они переживают сегодня при одобрении вашего патриарха.

Никто не принуждает монастырь отказываться от учения Христа. Утверждать обратное - недопустимо. Законопроект, находящийся в процессе обсуждения в Парламенте, гарантирует монастырю свободу исповедовать христианство. К сожалению, Московский патриархат отошел от учения Христа, оправдывая агрессию, войну и враждебность к демократическим обществам, включая Эстонию.

В свободном обществе любая организация имеет право вести свою деятельность, но она должна соответствовать правопорядку и ценностям общества. Религия не может быть оправданием для отказа организации привести свой устав в соответствие с законами Эстонии и изменившейся ситуацией в сфере безопасности. Оправдание или отрицание агрессии и вражды не соответствует этим ценностям.