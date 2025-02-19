БЛИЦ С АКТЕРОМ Что делать, если вам смотрят со сцены прямо в глаза или спектакль совсем не нравится

- Каких трех персонажей ты обязательно хотел бы успеть сыграть в своей жизни?

- Я обычно в таких случаях смотрю на общую тему, а не свожу все к какому-то персонажу. Ну, мне бы очень хотелось сыграть Калигулу.

- Почему?

- Этот персонаж очень созвучен нашему времени, очень интересно исследовать его природу. У него есть такая фраза, когда он сотворил уже много жестокостей: «Что еще я должен сделать, чтобы вы попытались меня остановить?»

- Как правильно должен повести себя зритель, если ему совершенно не нравится то, что он видит и слышит?

- Если вам очень не нравится, можно уйти, но если есть антракт, то в идеале это сделать в антракте. Не стоит мешать другим зрителям, возможно, им-то как раз нравится то, что они видят.

- Как должен вести себя неподготовленный зритель, если ему кажется, что какой-то актер со сцены смотрит ему прямо в глаза, и очень долго?

- Мне в некоторых спектаклях приходилось очень активно взаимодействовать со зрителями, буквально смотреть им прямо в глаза. Если зрителю некомфортно, он просто отводит глаза, и актер это тоже понимает. И актер переключится на кого-то другого, кто более открыт.

- Для актера после завершения спектакля что важнее: цветы, которые достаются не всем, или аплодисменты?

- Аплодисменты - это традиционный способ сказать «спасибо». Лично для меня этого достаточно. Но я знаю артистов, скорее даже артисток, которые болезненно относятся к тому, что им не подарили цветы, а кому-то подарили.