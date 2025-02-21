Министерство регионального развития и сельского хозяйства намерено ввести для предприятий общественного питания сложные требования к информированию клиентов о происхождении мяса и мясопродуктов, предлагающихся в ресторанных блюдах. Это постановление вызвало серьезную дискуссию среди министров. Насколько необходимы эти требования и как к ним относятся рестораны?
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Излишняя бюрократия или поддержка местной продукции? Споры вокруг новых требований к ресторанам не утихают
«Мы хотим подтолкнуть общепит к предпочтительному использованию мяса местного производства», - сказала советник отдела безопасности продуктов питания Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Хеллика Калласте.