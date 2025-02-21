Излишняя бюрократия или поддержка местной продукции? Споры вокруг новых требований к ресторанам не утихают

Министерство регионального развития и сельского хозяйства намерено ввести для предприятий общественного питания сложные требования к информированию клиентов о происхождении мяса и мясопродуктов, предлагающихся в ресторанных блюдах. Это постановление вызвало серьезную дискуссию среди министров. Насколько необходимы эти требования и как к ним относятся рестораны?