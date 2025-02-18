СМИ: Россия предложила Трампу нефть и доступ в Арктику

Россия полагает, что американские нефтяные компании могут вернуться в страну, а кроме того, Кремль заинтересован в совместных с США проектах в Арктике.

Об этом заявил перед началом двусторонних переговоров в Саудовской Аравии глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет во вторник, 18 февраля, ряд российских СМИ и информагенств.

Дмитриев - один из трех делегатов, выбранных президентом РФ Владимиром Путиным для встречи с американской делегацией в Эр-Рияде.

По его словам, в Москве считают важным возобновление экономического сотрудничества с США.

«Мы верим, что в какой-то момент они вернутся, потому что почему бы они стали отказываться от возможности доступа к российским природным ресурсам, которую давала им Россия?» - сказал глава РФПИ, добавив, что у крупных нефтяных американских компаний в РФ был «очень успешный бизнес».

По утверждению Дмитриева, американские компании потеряли около 300 миллиардов евро от введенных против России санкций, а администрация прежнего президента США Джо Байдена «давала очень много неправильных посылов» о состоянии российской экономики.

МТ: до войны добычей нефти в России занималась только одна компания из США

Как отмечает издание The Moscow Times (МТ), до полномасштабного вторжения в Украину лишь одна крупная американская компания занималась добычей нефти в РФ: Exxon Mobil, которой принадлежит 30 процентов доли в проекте «Сахалин-1».