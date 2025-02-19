Внимание Ближайшей ночью температура опустится до -20°C

Согласно прогнозу Департамента окружающей среды, среда будет в основном без осадков, с прояснениями.

Синоптики обещают ночью западный ветер, который к утру начнет постепенно стихать.

Температура воздуха ночью составит -5…-10°C, в восточных уездах может опуститься на несколько градусов ниже, на островах около нуля.

Днем температура будет в пределах -1…-6°C, на островах около 0°C.

В четверг, 20 февраля, благодаря антициклону погода останется сухой. Западный ветер ночью будет умеренным, а днем, под влиянием циклона, усилится.

Ночью температура на островах и западном побережье составит -2…-8°C, на материке -10…-15°C, а в восточных уездах при ясном небе возможно похолодание до -20°C.

Днем в Западной Эстонии воздух прогреется до 0°C, в восточных районах останется в пределах -1…-6°C.

В пятницу, 21 февраля, антициклон сместится в сторону России, а с Балтики подойдет область низкого давления.

Ночь пройдет без осадков, южный ветер усилится.

Температура воздуха в ночь на пятницу составит -2…-7°C, в восточных уездах до -10°C.

Днем на острова придут осадки, которые распространятся и на материк.

В основном будет идти снег, на островах к вечеру возможны мокрый снег и дождь. Южный ветер останется сильным.

Температура на островах будет в пределах -1…+1°C, на материке -1…-4°C.

В субботу, 22 февраля, на границе между восточным антициклоном и западным циклоном местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Будет дуть довольно сильный южный ветер.

В ночь на субботу температура на островах составит -1…+1°C, в восточных уездах -1…-5°C.

Днем в Западной Эстонии воздух прогреется до 0…+3°C, в восточной части страны – до -3…0°C.

В воскресенье, 23 февраля, влияние западного циклона усилится.

Местами пройдет слабый дождь. Южный и юго-западный ветер останется сильным.

Ночью температура составит -1…-7°C, на островах около 0°C.

Днем в воскресенье воздух прогреется до -1…+2°C, а на островах – до +4°C.