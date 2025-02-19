Сразу четыре представителя разведки и два представителя Конгресса США на условиях анонимности сообщили NBC News, что разведданные США и близких союзников указывают на желание Путина захватить всю Украину.

«У нас нет никаких разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении, - сказал один из собеседников издания. - Он [Путин] думает, что побеждает».

Представитель западной разведки, добавил, что потери России на поле боя не заставят Путина прекратить войну.

Собеседники телеканала полагают, что Путин может согласиться на прекращение огня, так как это даст российской армии время на восстановление. NBC News отмечает, что среди западных чиновников популярно мнение: Путин мог бы провести переговоры, но лишь чтобы посмотреть, какие уступки он может получить.

18 февраля в Эр-Рияде состоялась первая с начала полномасштабной войны встреча представителей России и США. Стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию». Украина и ЕС к переговорам не привлекались. После этого Трамп обрушился с критикой на руководство Украины и лично на Владимира Зеленского.

17 февраля Трамп выразил мнение, что Путин «хочет перестать сражаться». Президент США сомневается, что у российского президента есть цель захватить всю Украину.