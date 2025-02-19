Сотрудница русской редакции Delfi Ольга Минник сообщила у себя в Facebook, что стала жертвой запугивания со стороны героя своих материалов, тиктокера Константина Горлова, который в настоящее время обвиняется в оправдании российской агрессии в Украине. Она обратилась в полицию. Сам Горлов заявляет, что все не так.
Журналистка Rus.Delfi обвиняет пророссийского тиктокера в запугивании: «Он ждал меня на парковке»
Ольга Минник и подчеркивает, что написать этот пост ее побудили безусловная поддержка журналистов и их готовность помочь.
«Два с половиной года назад во дворе дома на меня напал сторонник российской агрессии. Три недели спустя он нацарапал буквы Z на моей машине. За это время произошло многое, но самое главное - я выиграла суд», - рассказывает она.
Однако, как иронически отмечает Ольга, природа не терпит пустоты: «В сентябре прошлого года я опубликовала подробный материал о проживающем в Эстонии Горлове, русском националисте, который открыто поддерживает агрессию России против Украины. Несмотря на то, что он гражданин России, он предпочитает любить свою родину с безопасного расстояния, живя в Эстонии. Потому что если бы он находился в России, он рисковал бы быть мобилизованным и его мечты о сражениях с "украинскими нацистами" стали бы реальностью».
«В TikTok легко воевать и одерживать громкие победы, в то же время распространяя выдумки, например, о нападении своих друзей на украинский бар в Таллинне "Пьяная вишня". Также он выдумал историю о том, что учился в училище ВДВ в Рязани и служил в Росгвардии, хотя на самом деле он просто работал охранником в России», - продолжает она в Facebook.
По словам журналиста, после публикации статьи юрист Горлова Андрей Вестеринен пообещал ей, что «теперь будем действовать мы», но никаких действий не последовало.
Вестеринен, подозревающийся прокуратурой в подделке документов и предоставлении ложных сведений, позирует вместе со своим клиентом и пишет в социальных сетях: «Русский - это не национальность, это состояние души». По сообщению прокуратуры, уголовное дело Вестеринена в ближайшее время будет передано в суд.
Минник рассказывает, что в ноябре прошлого года Горлов и его сторонники обсуждали ее появление в программе «Эпицентр» на канале ETV+, пытаясь выяснить национальность, фамилию и прошлое журналистки.
«Горлов отметил в комментариях, что мое происхождение для него очевидно, и он ищет больше информации обо мне. На прошлой неделе я перевела статью своей коллеги Каролины Васли о судебном процессе Горлова, где его обвиняют в поддержке российской агрессии. Обвинение ходатайствует о заключении его под стражу сроком на 14 суток. Представлявший его адвокат, в очередной раз не удержавшийся в рамках профессионализма, пообещал мне проблемы, посоветовав готовить "денежки и нервы"», - пишет она. Пост с такой формулировкой действительно был опубликован на странице Вестеринена в Facebook.
По ее словам, на этой неделе ситуация усугубилась. «В понедельник, 17 февраля, они перешли от слов к делу. В конце рабочего дня Горлов ждал меня на парковке за зданием редакции. Он хотел, чтобы я его увидела, чтобы я поняла, что мне будет плохо. Однако он не осмелился подойти ко мне, да я и не ожидала от него смелости. Когда на место происшествия прибыл патруль полиции, Горлов и еще один мужчина, приехавший на другой машине, скрылись», - заявляет Ольга.
Она уверена, что журналисты должны продолжать свою работу, несмотря на путинский психотеррор. «Мы не должны отступать перед лицом зла, потому что террористическая война России против Украины - это абсолютное зло. Те, кто поддерживает ее и распространяет кремлевские сюжеты в Эстонии, являются приспешниками зла», - заключила она в своем посте.
Ольга рассказала Rus.Postimees, что в связи с произошедшим вчера подала заявление в полицию и получила от стражей порядка рекомендации, как себя вести.
«Я не могу рассказывать о принятых мерах безопасности, на то они и меры безопасности. Отмечу только, что я понимала, когда делала материал, что однажды Горлов появится где-то возле редакции и попытается меня запугать: он действует такими методами. В понедельник это произошло», - прокомментировала она.
Горлов не согласен
Константин Горлов заявил Rus.Postimees, что действительно в понедельник заехал на парковку Pro Kapital по делам и случайно пересекся взглядом с Ольгой.
«Да, я ее видел. Я занимался своими делами, она там проходила мимо с высоким мужчиной. Я ее видел, она почему-то стала меня фотографировать, - говорит он. - Она куда-то шла, я где-то стоял. И что здесь такого? Я сейчас нахожусь в магазине, и если вдруг она увидит меня здесь, это же не значит, что я за ней бегаю».
Константин добавил, что покинул парковку через несколько минут и не был в курсе того, что на место приезжал патруль.
Он подтвердил, что не приближался к Ольге: «Зачем? Я же взрослый человек. Я сделал пару звонков и уехал. И да, я там был один и ни с кем я не общался. Это плод ее воображения».
Полиция отреагировала
По словам лейтенанта полиции Ида-Харьюского полицейского участка Оксаны Никифоровой, в понедельник, 17 февраля в 15:30 полиция получила сообщение о возможном преследователе возле здания Ekspressi maja в Таллинне. Полицейский патруль прибыл на место в 15:42, однако к тому моменту мужчина уже покинул территорию. Полицейские убедились, что на месте происшествия нет угрозы.
На месте заявление не было написано, это Ольга сделала следующим утром. Как объяснили в пресс-службе полиции, если заявление было подано вчера электронно, то оно еще не отображается в их системе, это может занять до двух суток.
В полиции напоминают, что в случае угрозы, требующей немедленного вмешательства полицейских, необходимо звонить по номеру 112. Реакция полиции на вызов зависит от уровня угрозы жизни, здоровью или имуществу. Если непосредственной опасности нет, можно подать заявление о возможном правонарушении через сайт полиции.
«Полиция выяснит все обстоятельства и, если необходимо, начнет разбирательство. Даже если расследование не будет начато, полиция все равно может пообщаться с нарушителем и разъяснить, что такое поведение недопустимо», - добавила Никифорова.
О телеэфире
Напомним, что в ноябре в передаче «Эпицентр» на ETV+ гости программы, среди которых была и Минник, обсуждали, что является основным фактором в вопросах госбезопасности - гражданство или национальность.
Тогда Минник упомянула Горлова - гражданина РФ, который всю жизнь живет в Эстонии и утверждает, что «любит и Россию, и Эстонию», однако спрашивает у своих подписчиков в TikTok: «А в кого ты будешь стрелять, если, Эстония спровоцирует Россию на вторжение?»
«И он не единственный, он просто из того типа людей, которым нравится провоцировать, нравится ходить по грани и смотреть, как далеко это зайдет», - сказала Минник.