Журналистка Rus.Delfi обвиняет пророссийского тиктокера в запугивании: «Он ждал меня на парковке»

Парковка Delfi. Видимо, в одной из этих машин находился Константин Горлов. Фото: Ольнга Минник.

Она уверена, что журналисты должны продолжать свою работу, несмотря на путинский психотеррор. «Мы не должны отступать перед лицом зла, потому что террористическая война России против Украины - это абсолютное зло. Те, кто поддерживает ее и распространяет кремлевские сюжеты в Эстонии, являются приспешниками зла», - заключила она в своем посте.

Ольга рассказала Rus.Postimees, что в связи с произошедшим вчера подала заявление в полицию и получила от стражей порядка рекомендации, как себя вести.

«Я не могу рассказывать о принятых мерах безопасности, на то они и меры безопасности. Отмечу только, что я понимала, когда делала материал, что однажды Горлов появится где-то возле редакции и попытается меня запугать: он действует такими методами. В понедельник это произошло», - прокомментировала она.

Горлов не согласен

Константин Горлов заявил Rus.Postimees, что действительно в понедельник заехал на парковку Pro Kapital по делам и случайно пересекся взглядом с Ольгой.

«Да, я ее видел. Я занимался своими делами, она там проходила мимо с высоким мужчиной. Я ее видел, она почему-то стала меня фотографировать, - говорит он. - Она куда-то шла, я где-то стоял. И что здесь такого? Я сейчас нахожусь в магазине, и если вдруг она увидит меня здесь, это же не значит, что я за ней бегаю».