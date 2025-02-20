Последние заявления Дональда Трампа, содержащие тезисы о якобы желающем закончить войну Путине и о допустившем войну Зеленском, ужасны просто по той причине, что являются нормализированием агрессии и игнорированием военных преступлений. Павел Соболев полагает, что многие любители «русского мира» уже готовы взять риторику Трампа на вооружение.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Путинистам выпал шанс притвориться пацифистами
На портале партии EKRE в редакционной статье на этой неделе была проанализирована якобы набирающая в Эстонии обороты тенденция, состоящая, мол, в том, что людей, заинтересованных в скорейшим окончании войны в Украине, или - пацифистов, клеймят в Эстонии как путинистов.
Речь шла о том, что «старый новый» президент США выдвинул свои предложения по достижению перемирия на украинском фронте, а в Эстонии эти инициативы стали как в СМИ, так и в устах многих влиятельных политиков то и дело называться прямым подыгрыванием кремлевским интересам.
Нехитрая идея EKRE состоит в том, что кумир этой партии Дональд Трамп нашел - ну или почти нашел - формулу остановки кровопролития, а кровожадные либеральные силы по-прежнему хотят стричь политические купоны с этой войны.
Наверняка в глазах многих сторонников народников-консерваторов такая логика выглядит убедительной; однако и те, кто с ней категорически не согласен, могут в этот раз не просто отмахнуться от проповедуемой EKRE картины мира, а что называется, вывернуть ее наизнанку или просто зайти в нее с другой стороны. Потому что общие места для «пацифизма» и «путинизма» стали находиться не только в мировоззрении главных обличителей «глубинного государства».
Правда, нужно сделать важную поправку, противоречащую направлению причинно-следственных связей, обнаруженных EKRE: гораздо правдоподобнее будет выглядеть такое предположение, что фактор Трампа сделал комфортным для путинистов их камуфлирование под пацифистов. Это было невозможным трюком до тех пор, пока Путин бахвалился продолжением развязанной им войны, но сделалось вполне проворачиваемым тогда, когда Трамп назвал Путина тем, кто хочет эту войну остановить, а Кремль стал ему в этом охотно поддакивать.
Больше, чем Путин мог мечтать
На громкой пресс-конференции Трамп на этой неделе зашел в своем «миротворчестве» так далеко, что, вероятно, опередил даже самые смелые ожидания Кремля: рассуждая о том, как остановить войну, он отчасти повторил кремлевскую версию причин, по которым она началась, возложив существенную часть за это на Владимира Зеленского.
Так же он в немалой степени усладил кремлевские слуховые рецепторы и издевательскими замечаниями по поводу низкого рейтинга действующего президента Украины, а также суровыми требованиями проведения выборов. Это тоже не может не нравиться Москве, потому что в определенном смысле указывает, из-за кого именно эта война еще и не заканчивается, и - ну надо же - это тоже оказывается Зеленский. Зеленского, а не Путина, Трамп называет диктатором.
Это правда, что поддержка Украины вовсе не обязательно должна автоматически означать и поддержку действующего ее президента; разумеется, нельзя называть врагом Украины того, кто настаивает, что, допустим, при Порошенко Россия на Украину бы не напала, или что какие-то политические и кадровые решения Зеленского в последние три года пошли Украине не на пользу, а во вред. Однако если в этом вопросе остается пространство для разных мнений, то для различения в Дональде Трампа того, кто может сыграть в судьбе Украины решающую положительную роль, никакого логического пространства практически не осталась.
Слова и дела
Много раз до избрания Трампа и после него было сказано, что оценивать его нужно будет не по словам, а по делам. У такой позиции вроде бы есть очевидный вес, но соль в том, что некоторые слова Трампа уже оказались, по сути, делами, и делами ужасными.
Все сказанное Трампом в период с 12 февраля, о желающем мира Путине, и теперь вот еще и о мешающем этому миру Зеленском - это такая ужасная вещь, как нормализация военной агрессии. Нормализировав эту агрессию, нельзя не нормализировать и Бучу, о которой Трамп ничего не сказал за весь этот период. И вот эта жуткая в своих извращенности и циничности «оптика» Трампа и дает путинистам, в том числе и в Эстонии, о которой говорит EKRE, мотивацию попытаться облачиться в белое пальто, перестав скрывать, что их нынешнее мировоззрение мало в чем отличается от довоенного.
Путинист путинисту рознь
Правда, в этом месте нужно оговорить, что речь идет все-таки о путинистах очень умеренных, весьма лайтовой версии, до такой степени легкой, что, возможно, для них следовало бы придумать другое название, но раз уж этим термином с такой охотой оперирует EKRE, удобно именно им и пользоваться, если оппонировать точке зрения этой партии, которая кажется трансляцией из королевства кривых зеркал. Но факт в том, что как раз для сермяжного путиниста, более запутинского, чем сам Путин, перемирие от Трампа как раз ничего приятного не ознаменовывает.
Это видно по истерикам самых упоротых российских z-блогеров, кто считает, что война должна продолжаться до полной российской оккупации украинской территории, вплоть до Львовской области. Для них план Трампа - это действительно унижение, но если мы будем откровенны, то в Эстонии количество до такой степени «пророссийски» настроенных людей настолько маргинально, что их даже суммарный гнев сейчас практически ни на что не влияет в общественном пространстве.
И еще один факт - это то, что самым распространенным видом путиниста в Эстонии является такой, представителей которого на самом деле начатая 22 февраля 2022 года полномасштабная война скорее огорчила, чем расстроила, и не из гуманистических соображений, конечно, а из-за того, что очень сильно повлияла на их поведенческие и социальные привычки.
В чем были главные удовольствия классического местного путиниста предвоенного разлива? По сути, это были не путинисты, а «москвоцентрики», самый главный запрос которых лично в Путине сводился к тому, что он был более важным чем оливье атрибутом встречи Нового года по московскому времени, а именно с помощью этого ритуала этим людям особенно нравилось громко заявлять здесь о своей «особости».
Этим людям очень нравилось иметь в своих телевизорах российские каналы, очень нравилась исключительная влиятельность русского языка в публичной сфере в центристском Таллинне, нравилось требовать тут от нерусскоязычного персонала русскоязычного обслуживания, и не то что даже постоянно, а инерционно, рефлекторно подтрунивать над «провинциальностью» среды, в которой они живут, поскольку, мол, столица-то там, где Путин, и даже порой признавая комфортность местного уклада жизни, все равно талдычить при любом удобном поводе, насколько же более разумным был ее советский тут уклад.
Это все уже неприятно, но еще противнее это было в тех случаях, когда Путин вдохновлял часть этих людей как «геополитический игрок», то есть когда они считали, что его международное поведение хорошо сказывается на их собственных социальных тут позициях.
Более 99 процентов из этих людей совсем не хотели в 2014 году, чтобы Путин сунулся на северо-восток Эстонии так, как он сунулся в Донбасс и в Крым, но при этом как минимум были вполне лояльны к тем «гибридным операциям», считая, что страх перед Путиным «дисциплинирует» местное и другие балтийские правительства и вынудит их обращаться с местными московоцентриками, так сказать, деликатно.
Царя пришлось спрятать
После 22 февраля 2022 года, однако, все это очень резко закончилось; во-первых, относительно вменяемая часть москвоцентриков на самом деле поняла, что Путин - сумасшедший маньяк, которому очень нравится убивать в том числе и русских людей за пределами России, для других же просто стало понятно, что жить и дальше так, как раньше, то есть «с московским царем в голове» (топить за «русскую школу» и т.д.), будет чревато невероятными потерями в уровне социализации, - условно говоря, придется уж слишком страдать от нерукопожатности.
Если еще проще, как раз Буча и Мариуполь выступили теми вещами, после которых любые формы москвоцентричности стали настолько токсичными, что масса людей стала прятать то, что долгими годами привыкла как раз выпячивать. И вот теперь как раз Трамп заставляет этих людей задуматься, а не пора ли им доставать из сундуков любимые духовные одежки: ведь Бучи в картине мира Трампа словно и не было, а Мариуполь пусть и был, но как будто разрушился сам.
Соблазн велик: быть против войны всегда легко, по Трампу же выходит так, что как раз именно Москва сейчас чуть ли не одержима миром. Решимости еще не достает, но уже прямо видно, как она, вместе с надеждой, что слова Трампа не разойдутся и с делом, вовсю копится.