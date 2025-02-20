КОЛОНКА СОБОЛЕВА Путинистам выпал шанс притвориться пацифистами

Много раз до избрания Трампа и после него было сказано, что оценивать его нужно будет не по словам, а по делам. У такой позиции вроде бы есть очевидный вес, но соль в том, что некоторые слова Трампа уже оказались, по сути, делами, и делами ужасными.

Все сказанное Трампом в период с 12 февраля, о желающем мира Путине, и теперь вот еще и о мешающем этому миру Зеленском - это такая ужасная вещь, как нормализация военной агрессии. Нормализировав эту агрессию, нельзя не нормализировать и Бучу, о которой Трамп ничего не сказал за весь этот период. И вот эта жуткая в своих извращенности и циничности «оптика» Трампа и дает путинистам, в том числе и в Эстонии, о которой говорит EKRE, мотивацию попытаться облачиться в белое пальто, перестав скрывать, что их нынешнее мировоззрение мало в чем отличается от довоенного.

Путинист путинисту рознь