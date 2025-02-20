Вице-мэр: Горхолл станет самым красивым зданием в Таллинне

В той части Горхолла, где раньше находился ледовый холл, нет никаких ограничений, связанных с охраной памятников старины, поэтому ей заниматься проще: «Мы ведем переговоры и обсуждения с частными инвесторами, в том числе из-за рубежа, которые были бы заинтересованы в строительстве там центра мероприятий, который будет включать в себя как конференц-центр, так и выставочный центр».

На вопрос о возможности полной реновации или сноса здания Яаму ответил, что исследования покажут, каково состояние той части Горхолла, в которой расположен концертный зал, и тогда будет принято решение. «Я вижу, что это будет самое красивое здание Таллинна. Я вижу, что оно будет открыто для горожан и что сохранится возможность гулять на крыше и проводить там время», - добавил он.

Напомним, что Департамент городского имущества предлагает разработать новую детальную планировку для Горхолла и прилегающих территорий, чтобы превратить этот район в современный развлекательный центр и открыть город к морю, учитывая и дальнейший план развития портовой зоны.

Действующие детальные планировки были утверждены более семи лет назад, однако существующая застройка не получила дальнейшего целевого использования. Ограниченные возможности препятствовали развитию района и активизации предпринимательства, поэтому новая планировка должна определить дополнительные права на застройку и обновить функциональное назначение территории.