Вице-мэр по вопросам городского имущества Вильяр Яаму заявил порталу ERR, что в будущем Горхолл станет самым красивым зданием Таллинна, однако оставил открытым вопрос, планируется ли полностью отреновировать здание или снести его.
Вице-мэр: Горхолл станет самым красивым зданием в Таллинне
В той части Горхолла, где раньше находился ледовый холл, нет никаких ограничений, связанных с охраной памятников старины, поэтому ей заниматься проще: «Мы ведем переговоры и обсуждения с частными инвесторами, в том числе из-за рубежа, которые были бы заинтересованы в строительстве там центра мероприятий, который будет включать в себя как конференц-центр, так и выставочный центр».
На вопрос о возможности полной реновации или сноса здания Яаму ответил, что исследования покажут, каково состояние той части Горхолла, в которой расположен концертный зал, и тогда будет принято решение. «Я вижу, что это будет самое красивое здание Таллинна. Я вижу, что оно будет открыто для горожан и что сохранится возможность гулять на крыше и проводить там время», - добавил он.
Напомним, что Департамент городского имущества предлагает разработать новую детальную планировку для Горхолла и прилегающих территорий, чтобы превратить этот район в современный развлекательный центр и открыть город к морю, учитывая и дальнейший план развития портовой зоны.
Действующие детальные планировки были утверждены более семи лет назад, однако существующая застройка не получила дальнейшего целевого использования. Ограниченные возможности препятствовали развитию района и активизации предпринимательства, поэтому новая планировка должна определить дополнительные права на застройку и обновить функциональное назначение территории.
Целью разработки детальной планировки является определение землепользования и пространственных решений, которые будут способствовать развитию портовой зоны, оживлению предпринимательства и формированию многофункционального культурного квартала.
Согласно предложению, территорию следует разделить на четыре зоны развития, определяя новые функциональные назначения и строительные права, а также создавая отдельные участки недвижимости, что позволит реализовывать проект гибко, поэтапно и с привлечением частных инвесторов.
От земельного участка, на котором расположен Горхолл, будет отделена территория для коммерческого здания, поддерживающего деятельность порта и предпринимательство. Здесь планируется обустроить центр зимнего плавания и небольшую гавань для транспортного сообщения между островами Аэгна и Найссаар, а также, при возможности, для развития яхтенной пристани.
На южной части территории будет создан единый участок для центра мероприятий, который дополнит уже существующий Котел культуры и будущий проект «Открытое хранилище».
Для самого Горхолла выделят отдельный участок, на котором будет построено здание с общественными и коммерческими функциями. Его цель - стать значимым культурным объектом для Таллинна и всей страны, который может включать в себя концертный зал, оперный театр, музей или библиотеку, превратившись в центр района Старого порта.
К востоку от улицы Хальси планируется застройка жилыми и коммерческими зданиями, создание разнообразной и современной городской среды, которая превратит портовую зону в единый жилой и деловой район. В этом же месте предусмотрено строительство детского сада.
Архитектурные решения для всех новых зданий будут определены путем проведения архитектурного конкурса.