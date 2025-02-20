«В Европе военные расходы растут заметно с 2014 года. До тех пор они были очень низкими. ЕС сегодня тратит уже порядка 300 миллиардов евро на военные расходы. На следующий год [2025] эта сумма вырастет до 310-320 миллиардов. И это без учета Великобритании. На самом деле, Европа сегодня понимает, что отсидеться в позиции мирного времени без трат на армию уже не получается. До трех процентов на оборону от национального ВВП дойдут не все и не сразу. Но два процента с превышением будет», - в конце прошлого года сказал эксперт в интервью Rus.Postimees.