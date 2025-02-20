Министр обороны рассказал в интервью ERR, что надеется на такое соглашение правительства по оборонным расходам, которое позволит увеличить траты на оборону.
По действующей государственной бюджетной стратегии оборонные расходы Эстонии в следующем году должны были составить 3,7 процента ВВП, напомнил министр обороны.
«Насколько точно, будет предположительно зависеть от тех предпосылок, которые я представлю правительству, основанных на тех целях по военным возможностям НАТО, которые будут согласованы всеми государствами [альянса] в июне этого года», - рассказал Ханно Певкур в интервью ERR.
Одним из факторов увеличения станут потребности связанные с приемом союзных войск.
«Будем исходить из того, какое соглашение по оборонным расходам мы заключим [в правительстве]», - пояснил министр обороны.
Расчеты Минобороны будут представлены в правительство в ближайшие недели.
«На этой основе мы сможем провести с Министерством финансов более точные расчеты, какое покрытие нам нужно найти на то или иное действие, - добавил Певкур. - Могу вам подтвердить, что сумма на следующий год заметно превысит 4 процента [ВВП]. Насколько точно превысит, будет зависеть от экономического прогноза».
Певкур поддерживает инициативу ЕС по изменению ограничений на размер дефицита национальных бюджетов, о чем на Мюнхенской конференции по безопасности сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Конечно, надо учитывать, что даже если мы возьмем кредит, налогоплательщикам придется его возвращать... Но сейчас это позволило бы нам в срочном порядке понести эти расходы и сделать эти крайне необходимые инвестиции в гособорону», - сказал Ханно Певкур.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилиус планирует уже к середине марта завершить составление предложений по увеличению оборонных расходов.
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Деньги на оборону у стран Европы есть, уверен директор программы Восточного соседства ЕС и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.
«В Европе военные расходы растут заметно с 2014 года. До тех пор они были очень низкими. ЕС сегодня тратит уже порядка 300 миллиардов евро на военные расходы. На следующий год [2025] эта сумма вырастет до 310-320 миллиардов. И это без учета Великобритании. На самом деле, Европа сегодня понимает, что отсидеться в позиции мирного времени без трат на армию уже не получается. До трех процентов на оборону от национального ВВП дойдут не все и не сразу. Но два процента с превышением будет», - в конце прошлого года сказал эксперт в интервью Rus.Postimees.
«Дальше другая проблема - эффективность расходов. Потратить можно любые деньги на парадные мундиры для военных атташе, которые сидят в каждой столице ЕС и ходят отмечать все соответствующие праздники в офис каждой страны-союзницы, - говорит аналитик. - А можно их потратить на конструкторские работы, разработку и внедрение вооружения».
Очень болезненным для Европы будет не денежный вопрос, а возврат к системе всеобщей воинской подготовки.
«По крайней мере, в тех странах, которые понимают, что это делать необходимо», - добавил Аркадий Мошес.
Разговоры о необходимости увеличения трат стран ЕС на оборону продолжаются на фоне резкой критики новой администрации США в адрес союзников по НАТО и обсуждения схемы отправки миротворцев в Украину.