В Финляндии бастуют работники магазинов

По данным Helsingin Sanomat , забастовка затронула все магазины K-market, K-supermarket и K-citymarket. В ней участвуют также супермаркеты сети S-ryhmä, включая Alepa, Sale, S-market, Prisma, Sokos, а также часть магазинов ABC. Кроме того, к акции присоединились Lidl, Halpa-Halli и Tokmanni.

Как забастовка работников магазинов влияет на их работу?

Недельная забастовка в сфере торговли влияет на график работы магазинов по всей Финляндии. Большинство магазинов обновляют информацию о своих часах работы на официальных сайтах.

Например, Prisma в Керава и Олари, которые обычно работают круглосуточно, во время забастовки будут открыты только с 8:00 до 18:00. В некоторых магазинах сети K-ryhmä часы работы сокращены на несколько часов.

Магазин Lidl в районе Сёрняйнен (Хельсинки) будет закрыт со среды по пятницу, а многие другие филиалы сети Lidl сократили свои часы работы.

Причины забастовки

Забастовка, начавшаяся в понедельник, связана с тем, что работники не смогли достичь соглашения с работодателями по вопросам заработной платы и условий труда. Переговоры о двухлетнем коллективном договоре продолжаются между профсоюзом работников торговли и представителями работодателей.

Сотрудники требуют повышения зарплат на десять процентов, чтобы восстановить покупательскую способность до прежнего уровня. Работодатели, однако, считают такой рост слишком большим.

Если в начале недели сообщалось, что забастовка может повлиять на работу магазинов, но не вызовет серьезных перебоев, то на данный момент ситуация в отдельных регионах может привести к неудобствам для покупателей. Однако общего дефицита товаров не ожидается.