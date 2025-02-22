«Пришло время действовать быстрее и делать больше. Наш долг - обеспечить Украину средствами для защиты своего суверенитета и гарантировать ее победу. Это вопрос безопасности всей Европы, - заявил Цахкна. - Украина должна иметь возможность отвергнуть любое соглашение, которое ей не подходит».

Глава МИД подчеркнул, что решение правительства в четверг отправить в Украину к 1 апреля 10 000 артиллерийских снарядов и 75 000 продовольственных пакетов от Сил обороны, а также предоставить Украине продукцию эстонской оборонной промышленности на сумму сто миллионов евро при первой возможности ясно показывает, что Эстония и Европа по-прежнему высоко привержены реагированию на потребности Украины.

«Нам необходимо совместными усилиями укреплять позиции Украины и еще сильнее оказывать давление на Россию. Ставки высоки, и каждый момент имеет значение», - добавил Цахкна.