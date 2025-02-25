Продажи машин в Эстонии: резкий рост сменился пугающим спадом

Из них 25 746 автомобилей были новыми и 24 678 - подержанными. По сравнению с 2023 годом было зарегистрировано на 12% больше новых автомобилей и на 1,5% больше подержанных.

Ведущий аналитик Департамента статистики Рита Раудъярв отметила, что перед вступлением в силу автомобильного налога в конце 2024 года продажи автомобилей значительно выросли, чему в январе 2025 года последовало снижение продаж.

«В сравнении по месяцам продажи автомобилей начали стремительно расти во второй половине 2024 года и в декабре превысили уровень прошлого года в два раза. В декабре 2024 года число впервые зарегистрированных автомобилей составило 7046, в том же месяце 2023 года - 3394», -объяснила Раудъярв.

В январе этого года продажи новых автомобилей в Эстонии резко упали. Было продано лишь 1036 автомобилей, из которых 534 были новыми и 502 - подержанными автомобилями.

За последние четыре года в среднем за год покупалось около 50 000 автомобилей. В этот период в целом было продано больше подержанных автомобилей, однако в прошлом году было зарегистрировано больше новых автомобилей.

В последние годы на продажи автомобилей повлияли разные кризисы. Сначала коронакризис, затем кризис микросхем, когда необходимая для производства новых автомобилей электроника была недоступна. Это в свою очередь привело к большему росту продаж подержанных автомобилей. На приобретение автомобилей повлиял также рост процентных ставок по лизингу.

Данные дорожно-транспортного регистра Департамента транспорта собираются в рамках государственной статистической анкеты «Учет автомобилей».