Двоих задержали после взрыва у консульства России в Марселе

На демонстрации в поддержку Украины в Марселе задержали двух мужчин в связи с взрывом на территории генконсульства России в годовщину войны России против Украины в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщает BFM TV.

Как пишут журналисты, задержанным 48 и 59 лет, их вычислили по камерам видеонаблюдения у дипучреждения. Одного из них подозревают в причастности ко взрыву.

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе

Утром 24 февраля три взрывных устройства были брошены в стену здания генконсульства России в Марселе, два из них сдетонировали. В результате взрыва никто не пострадал, а нападавший скрылся.

Министерство иностранных дел России призвало французские власти тщательно расследовать инцидент. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имеются признаки террористического акта. Москва также призвала усилить меры безопасности в отношении российских дипломатических представительств во Франции.