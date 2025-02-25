Из-за взрыва у консульства России в Марселе были задержаны два человека

В связи со взрывом на территории генконсульства России на демонстрации в поддержку Украины, состоявшейся в годовщину начала российского вторжения, в понедельник, 24 февраля, в Марселе были задержаны двое мужчин. Об этом сообщает BFM TV.

Как пишут журналисты, задержанным 48 и 59 лет, их вычислили по камерам видеонаблюдения. Одного из них подозревают в причастности к взрыву.

Взрыв на территории генконсульства России в Марселе

Утром 24 февраля три взрывных устройства были брошены в стену здания генконсульства России в Марселе, два из них сдетонировали. В результате взрыва никто не пострадал, а нападавший скрылся.

Министерство иностранных дел России призвало французские власти тщательно расследовать инцидент. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что имеются признаки террористического акта. Москва также призвала усилить меры безопасности в отношении российских дипломатических представительств во Франции.