Проект бретонского регионалиста

В «революционном» для Франции 1968 году там вышла книга сторонника регионального самоуправления Бретани Яна Фуэре «Европа ста флагов». Поскольку Евросоюза тогда еще не существовало, она явно опережала свое время, а для многих и сегодня выглядит «слишком радикальной».

Фуэре рисовал будущую Европу как (кон)федерацию небольших стран. Каждая из них обладает гражданским самоуправлением и своими культурными особенностями, но войны между ними немыслимы, поскольку экономически они все взаимосвязаны и взаимозависимы. А все военные и геополитические вопросы они делегируют на общеевропейский парламентский уровень, избирая туда своих представителей.

Автора явно беспокоила судьба родной Бретани - в унитарной Франции этот регион, как и другие, имеет явно недостаточную экономическую и культурную автономию, а все важнейшие вопросы решают чиновники из столичного Парижа.

Впрочем, конституционный унитаризм той или иной страны может и не быть препятствием для местного самоуправления. Например, Украина - также унитарное государство, но оно совсем не гиперцентралистское, в отличие от псевдофедеративной России. И региональные сообщества (громады) там обладают весьма высокими полномочиями - именно они создавали отряды территориальной обороны, сумевшие уже в первые дни агрессии приостановить российское наступление.